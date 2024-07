Amici, Angelina Mango risponde alle critiche sul suo aspetto fisico: "Scelgo di mostrarmi per come sono, senza maschere"

Gossip TV

La seconda classificata ad Amici 22, la popstar Angelina Mango, è stata molto criticata per la sua scelta di mostrare il suo corpo sui social. Ecco cosa ha risposto per zittire gli haters.

Angelina Mango è arrivata seconda, dietro Mattia Zenzola, alla finale di Amici 22, ma da allora la sua carriera ha preso il volo e la giovane artista ha collezionato una serie di successi, tra cui la vittoria del Festival di Sanremo 2024. Di recente, Angelina Mango è stata accusata di esporre troppo il suo corpo e ha subito diverse offese, alle quali ha scelto di rispondere così.

Amici, Angelina Mango svela: "Mi hanno accusata di scoprirmi troppo, ma..."

La vincitrice di Sanremo 2024 si è raccontata a Vanity Fair, replicando ad alcune accuse che le sono state mosse dagli haters. Alla rivista, Angelina Mango ha raccontato del valore salvifico della musica per lei: dopo la morte del padre, il cantatutore Pino Mango, quando lei aveva poco più di 8 anni, per Angelina cantare e suonare è diventato un modo per superare il lutto e al contempo tenere sempre vivo il ricordo del padre: "Affidarmi alla musica è stato salvifico, un bisogno primario. La musica è immortale, non puoi fermarla".

Inizialmente, Angelina non aveva pensato di poter partecipare ad Amici o in generale a un qualunque talent. Non per pregiudizi personali, ma perché sentiva che a livello emotivo e personale per lei sarebbe stata molto dura.

Tuttavia, nonostante le prime canzoni pubblicate avessero riscosso un discreto successo, la cantante ha realizzato che per raggiungere un pubblico più ampio occorreva farsi conoscere maggiormente e, complice il covid e lo smarrimento che ha provocato in lei, si è decisa a compiere questo passo verso Amici:

" Nell’estate del 2022 avevo finito al scuola da tre anni e, complice anche il covid, non avevo nulla in mano. Mi sentivo improduttiva. Ho considerato l’idea di andare all’estero. Alla fine, invece, ho mandato un provino ad Amici. Una decisione presa in solitaria. Non mi sono confrontata nemmeno con mia mamma. La settimana successiva sono stata convocata. Mi sono messa in viaggio da sola, da Milano a Roma, dove sono rimasta per sei mesi"

Sull'immagine che trasmette con i suoi outfit e il suo corpo, Angelina Mango ha ammesso di essere stata accusata di "scoprirsi troppo", ma al contrario queste parole l'hanno spinta a non demordere e a sottolineare che è fondamentale mostrarsi come si è, senza ipocrisie, anche per esorcizzare le isnicurezze che ha sul suo fisico.

Amici, Angelina Mango risponde alle critiche di Antonello Venditti: "Accetto che dica questo perché..."

Di recente, hanno fatto molto scalpore le critiche di Antonello Venditti verso alcune pop star della musica come Annalisa e la stessa Angelina Mango. In un'intervista a Leggo, il cantautore ha espresso un giudizio molto duro su entrambe:

Questi giovani sono bravi: io so fa' quello che fanno loro, ma loro non sanno fa' quello che faccio io. A differenza nostra, loro sono trafitti dalle scadenza, hanno paura di essere dimenticati. E prendi Annalisa: è una bravissima cantante, ma è stata costretta dal mercato a diventare altro da se stessa. Anche Angelina Mango. Interpreti fantastiche e poi c'è qualcuno che decide il suono per tutti.

All'artista, Mango ha replicato:

"Ognuno ha una sua opinione. Ieri il tatuatore ha detto che le mie canzoni non gli piacciono. Lui non finisce sui giornali, Venditti sì. Però apprezzo sempre la sincerità. E poi giustifico Antonello con il fatto che apparteniamo a generazioni diverse. Anche se ogni volta che ho il cuore spezzato ascolto la sua Alta marea"

