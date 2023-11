Amici, Andreas Muller torna a casa e riabbraccia commosso Veronica Peparini: il commovente video

Gossip TV

Andreas Muller e Veronica Peparini sono in dolce attesa di due gemelle. Tornato a casa, Muller ha riabbracciato commosso la compagna e il pancione.

Andreas Muller è ritornato da un viaggio a Parigi e non ha saputo trattenere l'emozione nel rivedere la compagna, Veronica Peparini, incinta delle loro gemelline. La coppia ha annunciato la gravidanza e il sesso delle bambine durante una delle ultime puntate di Verissimo, non riuscendo a nascondere la gioia per quello che è a tutti gli effetti il loro piccolo miracolo.

Amici, Andreas Muller si commuove di fronte al pancione di Veronica Peparini

Nonostante alcuni problemi riscontrati durante l'ultimo controllo e la richiesta di rispettare la loro privacy, l'ex coppia di protagonisti di Amici è tornata a raccontarsi sui social, condividendo piccoli dettagli sulla gestazione di Peparini e rivelando anche molte informazioni sui problemi che si sono presentati:

"La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica: le piccole vivino in un'unica placenta in due sacche distinte. Un campanellino d'allarme è scattato e ci porta a fare controlli ogni 48 ore"

L'ex insegnante del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi ha rivelato che la sua condizione potrebbe portare all'inizio di una malattia nota come trasfusione feto fetale, che porterebbe le sue bambine a diventare una donatrice di sangue nei confronti dell'altra. Si tratterebbe di una condizione medica molto delicata, ma che al momento è tenuta sotto controllo. Nel frattempo, Andreas Muller è tornato da un viaggio a parigi e ha pubblicato il video del suo rientro sui social, per far vedere come è cresciuto il pancione della compagna.

Nel video, pubblicato sul canale TikTok gossiptiktokitalia, si vede Veronica Peparini alzarsi dal divano e accogliere il compagno, mostrando il pancione e si sente in sottofondo il commento di Muller:

"Sono appena rientrato da Parigi e mi sembra di essere stato fuori un mese, perché la pancia è cresciuta tanto"

