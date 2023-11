Amici, Veronica Peparini torna a parlare della sua gravidanza: "Sono fiera del mio corpo"

Gossip TV

Veronica Peparini, ex insegnante della scuola di Amici, è tornata sui social per condividere alcuni aggiornamenti sulla sua gravidanza.

Poche settimane fa, Veronica Peparini e Andreas Muller, ex volti del talent show targato Mediaset Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale5, avevano annunciato di essere in dolce attesa di due gemelline. A pochi giorni dalla lieta notizia, condivisa con i fan nello studio di Verissimo, tuttavia, Muller aveva rivelato che l'ultimo controllo non era andato come previsto e che la gravidanza della sua compagna non procedeva come avrebbe dovuto.

Amici, Veronica Peparini torna a parlare della gravidanza

Con una storia Instagram, Muller aveva rivelato che l'ultimo controllo effettuato aveva evidenziato dei piccoli problemi di salute e aveva chiesto ai fan di essere rispettosi di questo delicato momento che stavano vivendo. Era poi stata la stessa Peparini a rivelare cosa era successo, svelando che i problemi riscontrati non dipendevano dalla sua età, ma che le sue gemelline potevano essere soggette a una malattia nota come trasfusione feto fetale:

"Ogni 48 ore dobbiamo fare controlli, perché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e una è donatrice di sangue all'altra, che è ricevente. Questo può essere il principio di una malattia nota come trasfusione feto fetale e in questo momento la situaizone è al 50%, potrebbe tornare regolare da sé, oppure, si potrebbe dover ricorrere a un piccolo intervento"

Vronica Peparini è tornata, nelle scorse ore, a parlare con i fan della sua gravidanza, con un tenero post su Instagram, lanciando un appello alle donne e condividendo una serie di scatti della sua pancia che cresce ogni giorno:

"Sono fiera del mio corpo e di sentirmi bene e donna alla mia età con questo bel pancino che cresce ogni giorno. Donne, non abbiate mai paura di mostrarvi per come siete, siamo belle e forti e questo nessuno ce lo può togliere. La cosa che più mi auguro è che queste piccole stiano bene e che arrivino tutte e due alla fine di questo percorso insieme a noi! Questo periodo devo stare a riposo ma so che è per una buona causa, mi manca lavorare e mi manca essere in sala e in giro a fare il mio lavoro, ma so che sarà tutto più bello"

