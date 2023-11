Amici, Andreas Muller e Veronica Peparini annunciano la gravidanza sui social: il dolcissimo post della coppia

Gossip TV

Andreas Muller e Veronica Peparini: "Sognavamo un futuro ancora più grande insieme".

Veronica Peparini e Andreas Muller saranno presto genitori di due gemelle. L'amatissima coppia, nata nella famosa scuola di Amici, ha annunciato la lieta notizia a Verissimo e poi pubblicato alcuni scatti sui social con il pancione.

Andreas Muller e Veronica Peparini presto genitori di due gemelle

Bellissima ed emozionante notizia per tutti i numerosissimi fan di Amici. Nel corso dell'ultima puntata di Verissimo, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno annunciato di essere in dolce attesa e scoperto, insieme alla conduttrice Silvia Toffanin, di aspettare due bambine. A prendere la parola per prima è stata la coreografa:

Sono incinta, sono al quinto mese. E sono due, aspetto dei gemelli e siamo felicissimi [...] quando l’ho detto erano tutti felici. Ho vissuto la gioia di questa cosa perché mi sono sentita protetta. Ci sentiamo forti con tutta la famiglia attorno. Ero convinta fossero due maschi. Quando ce l'hanno detto siamo rimasti un po' scioccati. Questo embrione ha deciso di sdoppiarsi, succede raramente. È stato un dono anche questo.

Dopo l'inaspettato annuncio a Verissimo, è arrivato anche il dolcissimo post sui social. I due ex amati e seguiti protagonisti di Amici hanno confermato la gravidanza su Instagram pubblicando i primi scatti con il pancione:

Sognavamo un futuro ancora più grande insieme ma mai ci saremmo aspettati che in arrivo ci fossero due principesse a riempire ancora di più le nostre vite. Mamma e papà vi aspettano e non vedono l’ora di amarvi ogni oltre cosa.

