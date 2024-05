Amici, all'Eurovision Song Contest diversi ex allievi nel corpo di ballo degli artisti in gara!

Gossip TV

Da Amici all'Eurovision Song Contest: ecco chi sono gli ex allievi che ballano nel corpo di ballo di diversi artisti in gara!

In questi giorni si disputeranno la seconda semifinale e la fianel dell'Eurovision Song Contest e nel corpo di ballo di alcuni artisti sono presenti diversi ec allievi di Amici di Maria De Filippi, il popolare talent di Canale5. Oltre alla rappresentante dell'Italia, la vincitrice dell'ultimo Festival di SanremO ed ex cantante del programma Angelina Mango, anche numerosi ballerini sono presenti nel corpo di ballo di altri artisti.

L'Eurovision Song Contest 2024 e Amici si incontrano: diversi ex allievi nel corpo di ballo di alcuni artisti

L'11 maggio andrà in onda la finale dell'Eurovision Song Contest 2024 e tutta l'Italia tiferà per Angelina Mango, che rappresenterà l'Italia con la sua hit La noia. Oltre ad Angelina, ex allieva di Amici di Maria De Filippi, alla competizione saranno presenti anche altri ex allievi del programma di Canale5.

Si tratta di ballerini che fanno parte del corpo di ballo di alcuni artisti. In particolare, la cantante che rappresenta la Georgia, Nutsa, vanta tra i ballerini che la accompagnano nella performance alcuni ex talenti della trasmissione Mediaset. Come appare nelle foto condivise dalla cantante, nel suo corpo di ballo ci sono diversi ex volti di Amici, come Luigi Allocca, Miguel Chavez, Daniele Nocchi e Jonathan Dante Gerlo.

Amici, anche Angelina Mango è accompagnata da alcuni ex allievi del talent

Ovviamente, anche la nostra Angelina Mango non poteva non accompagnarsi ad altri ex allievi di Amici di Maria De Filippi. La seconda classificata nella ventiduesima edizione del programma e vincitrice di Sanremo 2024, infatti, ha deciso di avere nel suo corpo di ballo due ex ballerine del programma.

Stiamo parlando di Valentina Vernia, ballerina dell'edizione del 2019 ed eliminata nella quinta puntata del Serale, ex flirt di Alberto Urso, altro allievo del programma. Ma con lei c'è anche Arianna Forte, medesima edizione di Vernia, ma che è stata eliminata dal programma prima di approdare al Serale. Angelina Mango si è dichiarata entusiasta di poter rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest e per lei sono arrivati gli auguri di Lorella Cuccarini, sua ex insegnante, e della conduttrice Maria De Filippi, che ha seguito con affetto il suo luminoso percorso prima nel programma e poi nel panorama musicale.

