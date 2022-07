Amici, Alessandra Celentano e Veronica Peparini stupiscono: gesto di pace al karaoke

Gossip TV

Alessandra Celentano e Veronica Peparini insieme per la gioia dei fan di Amici.

Se nella scuola di Amici si danno battaglia al suono di “il mondo della danza sa”, lontano dalle telecamere Alessandra Celentano e Veronica Peparini conservano un bel rapporto, come testimoniano le immagini apparse sul web nelle ultime ore, che hanno lasciato di stucco i fan del talent show di Maria De Filippi.

Amici, Veronica Peparini e Alessandra Celentano di nuovo amiche!

Siamo abituati ai continui battibecchi tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini, che spesso hanno metri di paragone totalmente opposti in fatto di danza, promuovendo e bocciando alunni e creando polemiche infinite. Nella scuola di Amici non è difficile vedere Alessandra e Veronica azzuffarsi metaforicamente sul futuro di uno dei ballerini del talent show di Canale 5, ma sembra che lontano dalle telecamere la situazione sia ben più distesa. Nelle ultime ore, infatti, Andreas Muller ha pubblicato su Instagram un video che ritrae Veronica e Alessandra intente a cantare a squarciagola al karaoke, divertendosi un mondo insieme.

Le due professoresse di danza di Amici hanno cantato il celebre brano di Fiorella Mannoia “Quello che le donne non dicono”, scatenandosi al ritmo della musica e trascorrendo un piacevole sabato sera insieme. Mentre Veronica e Alessandra si divertono e fanno pace, Maria De Filippi pensa alla nuova edizione del talent. La presentatrice vuole nuovamente Arisa tra i docenti di canto, ma questo potrebbe portare la presentatrice a fare scelte azzardate. Maria promuoverà anche un quarto professore di danza così da avere le cattedre docenti in numero pari, oppure licenzierà qualcuno di loro? Non resta che attendere le nuove Anticipazioni di Amici per scoprirlo.

Signore e signori:Veronica Peparini e Alessandra Celentano 😂✨ pic.twitter.com/OF4QJIYZtq — 𝓢𝓮𝓱𝓷𝓼𝓾𝓬𝓱𝓽 (@DouxBebe_) July 18, 2022

