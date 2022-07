Amici, anticipazioni clamorose: torna Arisa, Maria De Filippi licenzia…

Gossip TV

Arisa torna dietro al banco dei professori di canto di Amici? Ecco cosa succede.

La nuova edizione di Amici si prepara a debuttare su Canale 5 con una classe totalmente nuova e qualche novità all’orizzonte per quanto riguarda il banco docenti. Sembra, infatti, che Maria De Filippi riaccoglierà Arisa come professoressa di canto, ma per farlo dovrà rinunciare ad un volto amatissimo dal pubblico.

Amici anticipazioni: Arisa torna nel cast?

Dopo la vittoria di Luigi Strangis e il tempo di concedersi un po’ di relax, la macchina di Amici si è messa in moto e sono iniziati i primi provini, alla ricerca di quei talenti di canto e ballo che si sfideranno nella scuola più famosa d’Italia, avranno modo di studiare come mai prima d’ora e di interfacciarsi con professionisti di un livello altissimo. Mentre Lorella Cuccarini è stata confermata tra i docenti, sembra essere in arrivo una clamorosa novità, stando a quanto svelato TvBlog, che assicura il ritorno di Arisa come professoressa di canto.

“La bella e brava cantante genovese, secondo quanto ci risulta, torna ad Amici. Il suo ritorno è previsto dal prossimo settembre quando tornerà ad essere professoressa e membro della commissione di canto del talent show di Maria De Filippi, dopo aver occupato questo ruolo durante la ventesima edizione di questo spettacolo musicale di Canale 5 nella stagione televisiva 2020-2021. Un ritorno piuttosto fulmineo quindi questo di Arisa ad Amici, dopo la passata stagione che l’ha vista alla corte di Milly Carlucci prima come concorrente, insieme al giovane Vito Coppola, a Ballando con le stelle, edizione per altro da lei vinta e poi membro del corpo investigativo dell’ultima edizione trasmessa del varietà di Rete 1 Cantante mascherato. Ora il ritorno da figliola prodiga da Maria De Filippi, che le perdonerà questa “scappatella” da Milly, per riaccoglierla fra le sue braccia nella commissione di canto di Amici 22”.

Arisa aveva rifiutato il banco per impegni lavorativi, scegliendo invece di dedicarsi a Ballando con le Stelle, più in linea con i suoi progetti inderogabili, ma sembra pronta a tornare finalmente ad Amici, dove è mancata tantissimo a tutti i suoi fan. Ma se Arisa tornasse, Maria De Filippi dovrebbe rinunciare a qualcuno? Il potale ci dà diverse ipotesi, come il fatto che il banco dei professori di canto possa diventare da quattro, invece che da tre, oppure l’addio di Raimondo Todaro che, con il percorso inverso rispetto ad Arisa, tornerebbe in Rai da Milly Carlucci.

