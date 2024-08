Amici 24, Garrison torna come professore? ''Sono in contatto con Maria De Filippi''

Gossip TV

Garrison, amato ex professore di Amici, potrebbe tornare nel cast del talent show di Maria De Filippi? Ecco cosa ha svelato il coreografo.

Manca sempre meno al debutto della nuova edizione di Amici. Il talent show di Maria De Filippi torna su Canale 5 con un nuovo cast di alunni pronti a mettersi alla prova per arrivare al Serale e Garrison ricorda con piacere gli anni trascorsi in studio. Ci sarà anche lui tra i professori di danza? Ecco cosa ha rivelato il coreografo.

Amici 24, ecco quando torna in Tv

Il successo di Amici continua ad essere clamoroso anno dopo anno e Maria De Filippi si prepara a mettere in scena una nuova edizione a settembre. Svelata la data ufficiale della partenza del primo appuntamento su Canale 5, al quale seguirà poi il consueto day-time sempre sulla rete ammiraglia, i fan del programma sono in attesa di conoscere i nuovi alunni di canto e danza che lotteranno per arrivare alla fase Serale. Dopo la vittoria di Sarah Toscano, infatti, sono stati aperti i casting per la nuova edizione di Amici e si mormora che potrebbe esserci un altro figlio d’arte, ovvero il figlio di Raf e Gabriella Labate in arte D’Art. In autunno, inoltre, ci saranno degli appuntamenti speciali dedicati alla storia del talent show e degli artisti che negli anni ne sono emersi lasciando il segno come Emma, Irama, Alessandra Amoroso, Annalisa e tanti altri, condotte da Silvia Toffanin. Nel frattempo, in molti si chiedono se il cast di professori sarà tutto confermato e se ci saranno delle novità a settembre come il ritorno di qualche docente che ha fatto la storia del talent show. Intervistato da Mio, Garrison ha ammesso di essere ancora in contatto con Maria De Filippi e di aver trascorso in studio alcuni dei momenti più belli della sua carriera.

“L’Italia è stato il mio Paese di adozione visto che ho avuto la possibilità di lavorare con persone speciali come Maria De Filippi con cui sono ancora oggi in contatto e che non smetterò mai di ringraziare per tutte le meravigliose opportunità che mi ha regalato”.

I fan di Amici nutrono un profondo affetto per Garrison, ricordato per le sue litigate furiose con Alessandra Celentano ma anche per i momenti di estrema dolcezza che ha saputo dimostrare tra le lacrime. Sarà lui uno dei nuovi professori? Ecco cosa ha rivelato nell'intervista a tal proposito.

Amici 24, torna Garrison?

Dopo il successo riscosso come professore di danza nella scuola di Amici, Garrison è entrato nel cuore dei telespettatori e la Rai ha voluto dargli un’occasione come conduttore del programma mattutino su Rai 2 Performer Cup - Italy Pass insieme a Valentina Spampinato. Il format celebra il connubio tra arte e sport e ha ottenuto ottimi ascolti tanto che la rete ha deciso di aggiungere delle puntate extra per premiare lo share raggiunto. Oltre a questo, Garrison sta per tornare nei teatri con il musical Saranno Famosi che per lui, come ha rivelato, rappresenta una nuova chance da cogliere.

Insomma, il coreografo è decisamente molto impegnato dal punto di vista professionale tra televisione e tour nei teatri, dunque esclude al momento la possibilità di tornare a rivestire anche i panni di professore di Amici, con grande dispiacere del pubblico che avrebbe voluto vederlo nuovamente nel programma di Canale 5. Potrebbe, tuttavia, tornare per qualche puntata come giudice speciale durante le puntate trasmesse in onda il sabato, ritrovando così Alessandra Celentano con la quale, nel tempo, ha stretto una sincera amicizia dimenticando i vecchi rancori e le furiose discussioni.

