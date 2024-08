Amici 24, svelata la data d'inizio della nuova edizione del talent: ecco quando andrà in onda!

Gossip TV

A meno di un mese dalla ripresa di tutti i principali programmi Mediaset, arriva anche la data d'inizio della nuova edizione del talent di Amici 24! Ecco quando andrà in onda!

Manca sempre meno alla prossima edizione di Amici di Maria De Filippi: la ventiquattresima edizione del talent di Canale5 tornerà in onda tra meno di un mese. A svelarlo è stata la pagina di Amicii News, che ha riportato la data d'inizio di Amici 24, uno dei programmi più seguiti delle reti Mediaset.

Amici 24, ecco quando andrà in onda la prossima edizione

Amici 24 è pronto a tornare in tv e, come rivelato da Amicii News, il talent show di Canale5 giunto alla sua ventiquattresima edizione debutterà con il primo appuntamento domenica 15 settembre, per poi riprendere da lunedì 16 settembre con il pomeridiano. A maggio, poco dopo la fine del Serale e la vittoria di Sarah Toscano, sono stati aperti i casting per la nuova edizione e hanno iniziato a circolare già i primi rumors su alcuni dei possibili allievi.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, potrebbe esserci un altro figlio d'arte nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dopo LDA, Angelina Mango e Holden. Si tratterebbe di Samuele Riefoli, conosciuto artisticamente con il nome di D'Art e che è figlio di Raf e di Gabriella Labate. Oltre che con il consueto appuntamento domenicale e il pomeridiano, per i fan di Amici si prospetta un autunno ricco di altre sorprese.

A partire dal prossimo autunno, infatti, grazie al sodalizio con Verissimo, il pubblico di Canale5 potrà assistere a due serate speciali (forse si parla anche di tre) condotte da Silvia Toffanin e con la produzione di Fascino, che celebreranno la storia del talent, raccontando i successi di alcuni dei suoi allievi più famosi. L'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha rivelato, durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2024/2025, che l'idea del format è nata da lui e da Maria De Filippi:

"L’idea è nata da una conversazione tra me e Maria. Posso dire poco, ci stanno lavorando. Stanno costruendo con Silvia, quale sarà il formato, come saranno le serate. Immagino ci saranno parti più di spettacolo, parti più di racconto (…). Una celebrazione di Amici e dei suoi artisti, la vedo una cosa molto bella"

Amici 24, i prof che torneranno nella nuova edizione!

Mentre i fan iniziano il countdown per la ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi, che è oramai certo tornerà in onda dal 15 settembre su Canale5, impazza anche il toto nomi dei professori della nuova stagione del talent.

Confermati Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini e quasi certamente rivedremo Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, nonostante si vociferasse di un addio di quest'ultimo, sostituito dalla ballerina professionista Elena D'Amario.

Anche Anna Pettinelli dovrebbe far ritorno nella scuola come prof, riprendendo anche i suoi siparietti con Zerbi, con cui ha avuto diversi scontri su alcuni degli allievi dell'ultima edizione. Di recente si era anche vociferato che il suo posto sarebbe stato invece preso da Giusy Ferreri, ex concorrente di X Factor e apprezzatissima artista nel panorama musicale italiano. Tuttavia, si è trattato solo di un rumor che, ancora oggi, non ha trovato ulteriori conferme.

