Amici, Aka7even fa una dolorosa confessione: ''In Coma per una crisi epilettica''

Aka7even parla di uno degli episodi che più hanno segnato la sua vita e che spiega la scelta del suo stravagante nome d’arte.

Aka7even sta conoscendo un successo strepitoso dopo l’esperienza ad Amici. Il cantante ha lottato con le unghie e con i denti durante il Serale della ventesima edizione ed è stato premiato dai suoi fan, che hanno portato la hit “Loca” in cima alla vetta delle classifiche musicali. L’artista ha deciso di rivelare al mondo un drammatico episodio del passato che ha segnato la sua vita e la sua carriera.

Amici, il racconto di Aka7even: “Sette giorni in coma”

Aka7even ha conquistato il pubblico di Amici con le sue hit briose, la faccia da bravo ragazzo e la spiccata sensibilità. Il cantante non è riuscito a vincere il trofeo della ventesima edizione, ma è stato ugualmente ben ripagato per i suoi sforzi, potendo vantare un grande successo con i suoi ultimi brani, in particolare “Loca” che è nelle classifiche musicali nostrane dal giorno del suo debutto. Il cantante, al secolo Luca Marzano, ha deciso di spiegare la scelta di un nome d’arte così particolare, rivelando un episodio drammatico che l’ha coinvolto all’età di soli sette anni, quando a causa di una crisi epilettica è finito in coma per sette giorni. “A sette anni sono finito in coma per una crisi epilettica causata da un virus che aveva attaccato il cervelletto. Ci sono rimasto sette giorni… Credo per questo di avere sette vite, come i gatti - ha ammesso Aka al Corriere della Sera - Avevo qualche timore prima di partecipare ad “Amici”, pensando che sarebbe stato più complicato farsi prendere sul serio. Mi sono reso conto che non è così. Ma per il resto tengo aperta ogni porta: oggi sono un artista, domani potrei scegliere di fare il meccanico. Se mi piaccio esteticamente? Fisicamente non sono certo un palestrato, ma sto imparando a convivere con i miei difetti”.

Aka, che ha confermato di aver trovato l’amore, sebbene sia intenzionato a nascondere ancora per un po’ l’identità della fortunata, ha parlato del coma e delle conseguenze che questo episodio ha generato, portandolo ad intraprendere la carriera musicale. “Da piccolo ho avuto un’encefalite che mi ha portato ad un coma di 7 giorni. Teoricamente i medici dicevano che non avrei più dato segni di vita. Mamma però ci credeva perché vedeva, sentiva e percepiva che ce l’avrei fatta. I dottori le dicevano ‘no signora, non speri ancora’. Alla fine però mi sono svegliato dopo una settimana. Per i medici era un miracolo totale. Mio fratello mi faceva sentire la musica. Lui mi ha accompagnato in questo percorso. La mia famiglia è stata molto presente. Mio fratello mi metteva le cuffie e mi faceva ascoltare la sua voce mentre cantava. Quel gesto lì mi ha fatto piangere. I medici dicevano ‘come fa a piangere se è in coma?’. Anche mia madre non capiva e sperava. Però i dottori dicevano che erano liquidi rimasti che sfogavo, quindi non piangevo per la musica, ma per una cosa fisica”, questo il racconto del cantante.

