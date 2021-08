Amici, nuovo amore per Aka7even: il cantante conferma!

Gossip TV

Aka7even è innamorato di una misteriosa ragazza, che preferisce tenere lontano dai riflettori.

Novità nella vita sentimentale di Aka7even. Il cantante, che sta conoscendo un successo straordinario grazie alla sua partecipazione ad Amici, sembra aver superato ormai il dolore dovuto alla rottura con Martina Miliddi, grazie all’incontro con una nuova ragazza che gli ha stregato il cuore.

Amici, Aka7even ritrova l’amore!

Nella scuola più famosa d’Italia, Aka7even si è innamorato della bella ballerina Martina Miliddi ma la storia d’amore non è decollata. Il cantante ha sofferto molto per l’allontanamento di Martina, mostrando ai fan di Amici il suo lato più dolce e fragile, e conquistando così altri sostenitori. A distanza di mesi, Aka continua la sua scalata al successo, sfornando nuove hit musicali che sono destinate a diventare veri e propri tormentoni, come “Loca, che il 27 agosto uscirà nella sua versione spagnola grazie alla collaborazione con il collega Robledo .

Mentre Deddy si mostra nel videoclip della nuova canzone con un’attrice di Skam Italia, Aka ha confessato al pubblico di essere molto interessato ad una ragazza, che sarebbe riuscita a fare breccia nel suo cuore. Il cantante ha confermato di star vivendo un nuovo amore, ma non ha voluto parlare dell’identità della ragazza, probabilmente per preservarla dall’attenzione, spesso indesiderata, dei riflettori. L’atteggiamento di Aka ci porta a pensare che la nuova fiamma non faccia parte del mondo dello spettacolo, e che non sia avvezza a mettere la sua vita su piazza. Anche l’ex allievo di Amici, tuttavia, ha chiarito di voler concentrare l’attenzione del pubblico sulla sua carriera e non sulle questioni private.

Scopri le ultime news su Amici.