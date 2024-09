Amici 24, Raimondo Todaro vicino all'addio "per i numerosi litigi con Alessandra Celentano": l'ultimo rumor

Gossip TV

Raimondo Todaro non sarà nella classe di docenti di Amici 24 a causa dei tanti litigi con Alessandra Celentano? Ecco cosa si vocifera!

Diverse settimane fa è arrivata la notizia che dava per certo che Raimondo Todaro non sarà tra i professori di Amici 24. Ora, dal settimanale DiPiù spunta un'indiscrezione sulle motivazioni che avrebbero spinto il ballerino all'addio al talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Stando a ciò che rivela la rivista, sembra che dietro la scelta del prof ci sarebbero i numerosi litigi con la collega Alessandra Celentano.

Amici 24, Raimondo Todaro dice addio "a causa dei litigi con Alessandra Celentano"

Il settimanale DiPiù attribuisce la decisione di Raimondo Todaro di dire addio al talent di Canale5 alle numerose liti che lo vedrebbero coinvolto con la collega Alessandra Celentano. Il ballerino non ha ancora commentato le voci di un suo possibile addio, ma nel frattempo si fanno strada le ipotesi che l'avrebbero spinto a prendere questa decisione.

Nonostante tra la severa maestra di danza e il ballerino di latino molto spesso ci sono stati scontri e litigi per una visione diversa della materia che entrambi insegnano, Raimondo Todaro non ha mai nascosto di avere per la collega il massimo rispetto e che, anche se le liti erano vere e per nulla costruite, come insinuavano le malelingue, tra loro c'era sempre stata amicizia e stima. Tuttavia, secondo DiPiù, sembrerebbe che la tolleranza reciproca sia giunta al limite e questo avrebbe spinto Todaro a considerare l'addio ad Amici 24.

Intanto, fonti vicine al talent, come svela Isa&Chia, hanno riportato che Maria De Filippi sembra pronta a tutto pur di trattenere il ballerino e convincerlo a restare in trasmissione.

Amici 24, ecco chi potrebbe sostituire Todaro

Dato che l'addio di Raimondo Todaro sembra oramai certo, sul web sono già stati fatti i nomi di probabili sostituti. L'esperto di gossip Amedeo Venza, qualche settimana fa, aveva anticipato che a prendere il posto del ballerino sarà un noto ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Si tratta di Adriano Bettinelli, ballerino e coreografo. Un altro nome che sta circolando molto è quello di un ex collega di Todaro a Ballando con le Stelle: Stefano Oradei.

Il ballerino ha preso parte all'ottava edizione del programma e da anni si esibisce al fianco di star nazionali e internazionali. Molti utenti, sui social, avevano fatto il nome di Elena D'Amario/strong> e di Veronica Peparini, mentre secondo altri, ancora, a essere promosso professore sarà Umberto Gaudino, altro professionista del programma.

Quest'ultimo nelle ultime edizioni ha dimostrato sempre di più la sua dedizione al lavoro di coreografo e agli allievi della trasmissione. Dato che Veronica Peparini sarà impegnata con il compagno Andreas Muller nel reality La Talpa, forse, il suo nome potrebbe essere cancellato dalla lista, lasciando i due professionisti e Bettinelli in corsa per il posto di docente della scuola.

Scopri le ultime news su Amici