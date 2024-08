Amici 24, Raimondo Todaro non sarà tra i prof della prossima edizione? Spunta il nome del sostituto!

Gossip TV

In maniera inaspettata, sembra che Raimondo Todaro non sarà tra i professori della prossima edizione e questa volta l'indiscrezione riporta anche il nome del suo sostituto! Ecco cosa sappiamo!

Un'indiscrezione bomba arrivata poche ore fa confermerebbe che Raimondo Todaro non farà ritorno come prof per Amici 24, la ventiquattresima edizione del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi. E, contrariamente ad altre segnalazioni simili sull'argomento, questa contiene un'informazione in più: il nome del sostituto che prenderà il suo posto.

Amici 24, Raimondo Todaro non tornerà come prof nella scuola

In maniera del tutto inaspettata sembra che Raimondo Todaro non farà ritorno nel corpo docenti della prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nell'ultima stagione del talent, il ballerino e professore era finito al centro di una polemica a causa della sua proposta verso Gaia De Martino. Quando, infatti, la ballerina si era infortunata al Serale e, secondo la normale procedura avrebbe dovuto lasciare la scuola, Todaro aveva proposto che al suo posto si esibisse una "ballerina per procura", un'ex allieva che avrebbe fatto le veci di Gaia finché non fosse guarita dal suo infortunio.

La sua proposta, accolta con entusiasmo dalla ballerina, ha generato una forte polemica, soprattutto, perché la ballerina scelta non era un'allieva di moderno, ma di latino, quindi, totalmente lontana dallo stile di Gaia. A seguito di questa situazione, molti sul web avevano iniziato a ipotizzare che la proposta di Todaro potesse aver creato attriti e diminuito la sua popolarità presso il pubblico. E, ora, arriva una segnalazione sul suo addio al talent.

A riportare la notizia è stato Dagospia che ha rivelato che Todaro non tornerà tra i prof della prossima edizione:

" Il talent tornerà con nuovi allievi e un cast confermato quasi in toto. Raimondo Todaro non sarà nel gruppo dei docenti"

Amici 24, spunta il nome del sostituto di Raimondo Todaro per la prossima edizione

A supportare questa notizia è intervenuto anche l'esperto di gossip Amedeo Venza, il quale ha anche rivelato il nome del sostituto che prenderà il posto del ballerino nel talent.

Molti utenti, sui social, avevano fatto il nome di Elena D'Amario e di Veronica Peparini, mentre secondo altri, ancora, a essere promosso sarà Umberto Gaudino, altro professionista del programma. Quest'ultimo nelle ultime edizioni ha dimostrato sempre di più la sua dedizione al lavoro di coreografo e agli allievi della trasmissione.

Ma sembra, secondo quanto riporta Venza, che il nuovo professore sarà un ex allievo di Amici. Stiamo parlando di Adriano Bettinelli, oggi coreografo e ballerino. Il ballerino ha preso parte all'ottava edizione del programma e da anni si esibisce al fianco di star nazionali e internazionali.

