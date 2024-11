Amici 24, le pagelle della settima puntata del talent show di Canale 5: Vybes fa centro, con Malgioglio è sempre festa!

Gossip TV

Come sono andate le esibizioni dei ragazzi nell'ultimo appuntamento pomeridiano di Amici 24? Scopritelo nelle pagelle della settima puntata del popolare talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi!

Ieri, domenica 10 novembre 2024, su Canale 5 è andata in onda la settima puntata del pomeridiano della 24esima edizione di Amici. Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi del talent show di Maria De Filippi? Tra grandi rivelazioni, attesissimi ritorni e polemiche, ecco le nostre pagelle!

Le pagelle della puntata di domenica 10 novembre

Emanuel Lo: Voto 6 (L'empatia del professore di ballo)

La puntata di ieri di Amici 24 ha visto l'eliminazione di Sienna Osborne. Un'amara uscita di scena, che ha destabilizzato Emanuel Lo, che non è riuscito a nascondere il suo dispiacere in studio. "So quanto ci tiene e quante cose ha lei. Ti sento, mi viene da piangere anche a me, non mi è mai successo. In qualche modo mi sento veramente vicino a questa ragazza che ha tante cose" ha confessato il coach di ballo sottolineando, ancora una volta, la sua complicità ed empatia nei confronti dei suoi allievi. Siamo sicuri che lo rivedremo presto insieme alla ballerina Sienna!

Vybes: Voto 8 (Una piacevole sorpresa)

Vybes ha finalmente spaccato! Se da una parte il cantante ha ancora molto da imparare e migliorare, dall'altra ha dimostrato di saper usare benissimo la penna. La scrittura, infatti, è sempre in focus e nella puntata di ieri di Amici 24 l'ha dimostrato con un'esibizione fresca e intensa. Vybes, che ha solo 21 anni, ha proposto delle barre molto belle sulla base di una canzone struggente e potente come Remedios di Gabriella Ferri convincendo tutti e sottolineando come, al momento, sia uno dei pochi ad avere un'identità già chiara.

Diego Lazzari: Voto 5 (Che noia!)

Diego continua a non convincere, eppure non finisce mai in sfida. Le sue esibizioni sono spesso noiose e piatte, anche se il primo ad essere annoiato sembra essere sempre lui! Nonostante la performance deludente sul brano di Vasco Rossi, in classifica finisce sopra Luke evitando anche questa settimana di finire a rischio eliminazione. Chissa perché....Ma i social sono diventati davvero così importanti per un talent show come Amici?

Cristiano Malgioglio: Voto 7 (Il noto paroliere è pronto per salire in cattedra, ma al posto di chi?)

Malgioglio torna ad Amici ed è subito festa. Simpatico ed ironico, onesto e pungente, il noto paroliere e giudice del Serale del talent show di Maria De Filippi è ormai una certezza. Ha elogiato alcuni allievi, avanzando loro preziosi consigli, ha difeso il giovane Luk3 dalle dure critiche di Ermal Meta e Anna Pettinelli, e si è esibito sulle note del suo ultimo brano, Rosa Tormento, entusiasmando tutti. Il pubblico di Canale 5 lo ama e non vede l'ora di vederlo all'opera. Maria De Filippi deciderà di premiarlo concedendogli un posto tra i professori della scuola?

Scopri le ultime news su Amici.