Amici 24, le pagelle della quinta puntata del talent show di Canale 5: Amadeus torna e fa la differenza

Come ci sono sembrate le esibizioni dei ragazzi della scuola? Gli ospiti e i professori dell'ultimo appuntamento di Amici 24? Scopritelo nelle pagelle dell'ultima puntata del talent show di Maria De Filippi!

Ieri, domenica 27 ottobre 2024, su Canale 5 è andata in onda la quinta puntata della 24esima edizione di Amici. Come sono andate le esibizioni dei cantanti e ballerini del talent show di Maria De Filippi? Tra emozionanti performance e accesi scontri in studio tra i professori della scuola, ecco le nostre pagelle!

Amici 24: le pagelle della quinta puntata di domenica 6 ottobre 2024

Amadeus: Voto 8 (Una certezza)

Amadeus ha dimostrato il grande professionista che è anche nella puntata di ieri di Amici 24. I suoi commenti e le sue critiche a margine delle esibizioni dei cantanti del talent show di Maria De Filippi sono stati impeccabili. Il conduttore e mattattore degli ultimi cinque Festival di Sanremo, infatti, ha premiato Niccolò e piazzato in fondo alla classifica l'allieva ChiamamiFaro, figlia di Giorgio Gori e Cristina Parodi. Bravo Ama, non hai sbagliato un colpo.

Alessandra Celentano: Voto 5( Tutti contro la "Guru della Danza")

Nel corso dell'ultimo pomeridiano, Alessandra Celentano ha profondamente scosso i nervi di tutti, tra allievi e colleghi. Il motivo? La maestra ha deciso di mettere alla prova le ballerine della scuola durante la settimana con un compito a sorpresa, che ha fatto letteralmente infuriare la new entry Deborah Lettieri, ma anche Emanuel Lo, che l'hanno duramente criticata. Quest'anno, la maestra sembra aver trovato pane per i suoi denti! Non contenta, Alessandra ha terminato la puntata dando zero alla sua allieva, Alessia, sospendendole così la maglia. Un gesto che ha spiazzato tutti. Con tutto lo studio contro, Maria De Filippi compresa, è rimasta però ferma sulla sua posizione. Non cambierà mai!

Rudy Zerbi: Voto 4 (Il pianto da Oscar per Vybes non convince)

Vybes si è esibito sulle note di Blu Celeste di Blanco facendo crollare il suo coach. Con grande sorpresa di tutti, infatti, Rudy Zerbi si è lasciato andare alle lacrime, che però hanno fatto storcere il naso a molti. Il pianto (da Oscar) del professore non ha convinto né i telespettatori, che pensavano stesse piangendo per quanto fosse stonato il suo allievo, né la sua collega Anna Pettinelli, che non è rimasta per niente soddisfatta della performace e ha accusato il ragazzo di "cantare con la zappa".

Lorella Cuccarini: Voto 7 (La showgirl rimette al suo posto Anna Pettinelli)

Ad Amici 24 è arrivato anche lo scontro tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Quando la speaker radiofonica ha fatto notare alla sua collega che dovrebbe tener d'occhio lo scarso rendimento del cantante Luk3 a un mese dall'inizio della trasmissione di Canale 5, la showgirl l'ha rimessa subito al suo posto. Con il garbo e l'educazione, che da sempre la contraddistinguono, Lorella ha infatti sfoderato un colpo infallibile tirando in ballo anche la vincitrice della passata edizione del talent, Sarah: "L'anno scorso non avresti portato Sarah al Serale. Hai passato mesi e mesi del pomeridiano a massacrarla e poi hai visto come è andata a finire, no?"

