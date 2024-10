Amici 24: Ilan, Senza Cri e Luk3 hanno scelto i loro professori di appartenenza (VIDEO)

Gossip TV

Ilan, Senza Cri e Luk3 hanno fatto la loro scelta ad Amici 24: il figlio d'arte ha deciso di lavorare con Rudy Zerbi, la cantante e il giovane tiktoker invece hanno deciso di farsi seguire dalla coach Lorella Cuccarini.

La scelta di Ilan, Senza Cri e Luk3

Nel daytime di oggi di Amici 24 è andata in onda la scelta di Ilan Muccino, Senza Cri e Luk3. Se il primo ha deciso di farsi seguire da Rudy Zerbi, gli altri due allievi della scuola hanno scelto di intraprendere questo bellissimo percorso insieme a Lorella Cuccarini. Il primo a scegliere è stato il figlio d'arte che, dopo averci riflettuto, ha raggiunto il professore di canto in saletta, il quale non è riuscito a nascondere la sua felicità:

E toro sia...Davvero? Che bello, sono davvero contento. Mi sei piaciuto in studio, mi sei piaciuto per come hai cantato ma le cose che mi hai detto adesso mi hanno convinto ancora di più. Non ti dico che sarà tutto facile, ma non sarai un toro seduto.

Dopo Ilan, è toccato a Senza Cri e Luk3 fare la "famosa" scelta. Dopo essersi confrontati con le due professoresse di canto del talent show di Maria De Filippi, sia Cristiana che Luca Pasquariello hanno deciso di farsi seguire dalla Cuccarini, che si è detta felice ed entusiasta di iniziare questo percorso insieme a loro: "Sono molto molto contenta".

I team di Amici 24

La classe di Amici 24 è ufficialmente formata. 16 gli allievi della scuola (otto cantanti e otto ballerini) che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali. Ilan, Alena, Diego Lazzari e Vybes fanno parte del team di Rudy Zerbi; TrigNo e Niccolò team Anna Pettinelli; Senza Cri e Luk3 fanno parte del team di Lorella Cuccarini. Per quanto riguarda il ballo: la maestra Alessandra Celentano ha scelto Alessia, Daniele e Chiara; Deborah Lettieri ha scelto Rebecca, Teodora e Gabriel; Emanuel Lo invece Alessio e Sienna. L'appuntamento è per domenica 6 ottobre 2024 alle 14 su Canale 5.

