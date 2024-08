Amici 24, il nuovo promo mostra tutti i finalisti della precedente edizione...eccetto Holden. E sul web esplode l'ironia!

Gossip TV

In attesa di annunciare la nuova classe di allievi di Amici 24, il nuovo video promozionale ha mostrato tutti i finalisti eccetto Holden. E sul web non sono mancati i commenti ironici!

Il 15 settembre prenderà avvio la nuova edizione del talent condotto da Maria De Filippi: stiamo parlando di Amici24, la ventiquattresima stagione del programma più amato di Canale5. Per ricordare al pubblico l'appuntamento che inizierà da metà settembre, Mediaset ha mandato in onda il nuovo promo con tutti gli allievi finalisti e non solo dell'ultima edizione. Ma i fan hanno notato un particolare piuttosto insolito: la mancanza di Holden nel video! E sul web si è già scatenata l'ironia...

Amici 24, Holden assente nel video promo della nuova edizione del programma: esplode l'ironia!

Come già accaduto per altri programmi che riprenderanno la loro consueta programmazione da settembre, anche per la ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi è stato mandato in onda un nuovo video promo che mostra tutti gli allievi dell'ultima stagione, che si è conclusa con la vittoria di Sarah Toscano. Nel video si possono osservare alcuni frammenti delle esibizioni più emozionanti degli allievi del programma, intervallate ad alcune inquadrature di Maria De Filippi.

Tuttavia, sul web è già esplosa l'ironia per un dettaglio che non è passato inosservato: Holden è totalmente assente nel video. Una circostanza che ha già fatto scatenare le teorie più assurde dei fan, che hanno ironizzato sulla situazione. L'assenza di Holden non è un evento così insolito: il cantante non ha potuto partecipare, a causa di impegni lavorativi, alle interviste di Lorella Cuccarini per Dimmi di te, come ha rivelato la stessa showgirl e prof della scuola.

Ma anche in altre circostanze, l'assenza di Holden si è fatta notare e solo poco prima del Serale il cantante ha rivelato che spesso soffre di attacchi di panico che lo portano a isolarsi e a non voler stare in compagnia degli altri.

il maestro scagato pure per la promo della nuova edizione come se non avesse mai fatto parte della scuola, vorrei sapere con chi ha litigato 😂 #Amici23 #Amici24 https://t.co/8l9MyFzE6K — mels,, ♎️ (@slemeht) August 20, 2024

Amici 24, ecco tutte le news sulla prossima edizione del programma!

Il talent show di Canale5 giunto alla sua ventiquattresima edizione debutterà con il primo appuntamento domenica 15 settembre, per poi riprendere da lunedì 16 settembre con il pomeridiano. A maggio, poco dopo la fine del Serale e la vittoria di Sarah Toscano, sono stati aperti i casting per la nuova edizione e hanno iniziato a circolare già i primi rumors su alcuni dei possibili allievi. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, potrebbe esserci un altro figlio d'arte nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dopo LDA, Angelina Mango e Holden. Si tratterebbe di Samuele Riefoli, figlio del cantante Raff e conosciuto con il nome di D'Art.

Mentre i fan iniziano il countdown per la ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi, che è oramai certo tornerà in onda dal 15 settembre su Canale5, impazza anche il toto nomi dei professori della nuova stagione del talent. Confermati Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini e quasi certamente rivedremo Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, nonostante si vociferasse di un addio di quest'ultimo, sostituito dalla ballerina professionista Elena D'Amario. Anche Anna Pettinelli dovrebbe far ritorno nella scuola come prof, riprendendo anche i suoi siparietti con Zerbi, con cui ha avuto diversi scontri su alcuni degli allievi dell'ultima edizione.

