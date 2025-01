Amici 24: Chi è Giorgia Conti? Età, Instagram, Foto. Tutto sull'allieva di Emanuel Lo

Gossip TV

Conosciamo meglio Giorgia Conti, una delle ultime allieve di ballo ad essere entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi!

Scopriamo qualcosa in più su una delle nuove allieve di ballo di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, Giorgia Conti, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Amici di Maria De Filippi: Ecco chi è Giorgia Conti

Nell'ultima puntata andata in onda di domenica di Amici di Maria De Filippi, talent show di Canale 5 condotto proprio da quest'ultima, c'è stata la clamorosa eliminazione di Teodora, la ballerina di Debora. Emanuel Lo ha messo in sfida l'allieva, ed il giudice Marcello Sacchetta, l'ex professionista di Amici, ha deciso che la sua sfidante, Giorgia, avrebbe dovuto prendere il suo posto: "Mi ha fatto dire wow, addirittura ha suonato con il corpo. Il talento brilla in lei".

Giorgia Conti è nata a Milano, in Lombardia. Non sappiamo quali siano giorno e mese con precisione, quindi non sappiamo quale sia il suo segno zodiacale; tuttavia, conosciamo il suo anno di nascita, ossia il 2006, quindi ha 18 anni.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @giorgiacontiii_, e al momento conta quasi 7.000 follower. Sulla sua bio leggiamo che è una ballerina, che ha 18 anni e che vive a Milano. le foto ed i video postati sono pochi, e perlopiù riguardano la sua attività di danzatrice.

Ad oggi, Giorgia, ballerina hip hop, è una delle allieve di Amici di Maria De Filippi, e fa parte della squadra di Emanuel Lo. Prima del suo ingresso, quest'ultimo aveva soltanto un ballerino nel suo team, ossia Samuele.

