Amici 24, Alena torna sui social dopo l'eliminazione: le prime dichiarazioni della cantante

A poche ore dalla sua eliminazione dalla scuola di Amici 24, la cantante Alena torna sui social per fare un piccolo bilancio della sua esperienza: "Mi ha fatto capire cosa voglio fare nella mia vita, non mi fermerò".

Alena è la prima eliminata del pomeridiano di Amici 24. Un'uscita di scena che è stata commentata direttamente dalla giovane cantante che, poche ore dopo la sua eliminazione dalla scuola, è tornata sui social per ringraziare la conduttrice Maria De Filippi e il suo coach Rudy Zerbi.

Alena eliminata da Amici 24

La terza puntata del pomeridiano di Amici 24, andata in onda domenica 13 ottobre, ha visto l'eliminazione di Alena. La cantante e allieva di Rudy Zerbi ha perso la sfida contro Chiamamifaro ed è stata costretta a lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi. A poche ore dalla sua uscita di scena, la giovane è tornata sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il supporto ricevuto:

Inizio con il dire GRAZIE, grazie di tutto e a tutti, innanzitutto Maria e Rudy per l’opportunità che mi hanno voluto dare e per la fiducia che hanno riposto in me, grazie alla redazione e a tutti quelli che mi hanno coccolata e fatta sentire come a casa. Grazie a tutti i vocal coach, persone molto competenti, con le loro le lezioni mi hanno fatta maturare e mi hanno arricchita. Grazie a tutti i miei compagni vi guarderò e farò il tifo per voi, “mi raccomando spaccate”!! Un grazie anche alle persone che mi hanno supportato e che hanno tifato per me, la mia famiglia, il mio produttore, i miei amici e i miei fan.

La cantante Alena ha poi concluso facendo un bilancio della sua brevissima esperienza nella scuola di Amici, il talent show di Canale 5 giunto alla sua 24esima edizione:

Questa è stata l’esperienza più bella e indimenticabile della mia vita, un’esperienza che ho desiderato in tutti i modi, durata poco ma che è valsa la pena vivere. Amici mi ha fatto capire cosa voglio fare nella mia vita, non mi fermerò questo è solo l’inizio, ho capito le mie lacune mi impegnerò e continuerò a studiare per poter migliorare. Spero che sia solo un’inizio di un lungo percorso musicale.

Alena lascia il posto a Chiamamifaro

Nel corso della terza puntata di Amici 24 è andata in onda la sfida sia di Sienna che di Alena. Ma se la prima ha vinto, la cantante è stata costretta a lasciare il suo posto a Chiamamifaro, nome d'arte di Angelica Gori, figlia di Benedetta Parodi. Per chi non lo sapesse, Alena ha 24 anni ed è stata adottata da una famiglia italiana dopo essere nata a San Pietroburgo. Vive a Imperia, lavora in un bar e si è descritta come una ragazza fragile e allo stesso tempo molto determinata.

