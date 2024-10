Amici 24, accesa lite tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo: "Io faccio il mio lavoro e continuerò a farlo" (VIDEO)

Gossip TV

Duro botta e risposta nella scuola di Amici 24 tra la maestra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo: ecco cosa è successo tra i due professori di ballo nel daytime di oggi del talent show di Maria De Filippi.

Mancano pochi giorni alla nuova puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 3 novembre 2024 su Canale 5. Nell'attesa, nella scuola più amata e seguita d'Italia, la maestra Alessandra Celentano e il coreografo Emanuel Lo si sono resi protagonisti di un'accesa discussione.

Scontro tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo

Scintille nella scuola di Amici 24 tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Il motivo? Le varie verifiche e compiti che la maestra ha assegnato agli allievi del coreografo senza prima interpellarlo. Nel daytime di ieri, infatti, Emanuel Lo, infastidito dalla situazione, ha deciso di affrontare la sua collega e convocarla nella sala professori per un chiarimento. Una convocazione, però, che non è per niente piaciuta alla Celentano:

Io penso che queste verifiche, questi compiti sono molto importanti dal punto di vista emozionale. Perché poi la paura, lo stress, l’ansia da prestazione sono cose che bisogna allenare facendo più cose. Più fai meglio è. Credo molto in questo. Lavoro in un posto dove ci sono molti più ragazzi, non solo miei. Le ho sempre fatte da 21 anni ancora molto prima che arrivassi tu. L’hai sempre accettato, sono anni che stai qua. Io non sono tenuta a chiederti il permesso per lavorare con i tuoi ragazzi. Lo facciamo sempre.

La spiegazione di Alessandra, che ha cercato di appianare la situazione tranquillizzandolo sul fatto che la prossima volta che chiamerà un suo allievo lo avvertirà, non ha per niente convinto il coreografo e insegnante di Amici 24. Visibilmente alterato e stizzito, Emanuel Lo ha chiarito una volta per tutte la sua posizione e invitato la sua collega a renderlo partecipe delle sue decisioni:

Non va bene che tu non mi chiami quando usi i miei ragazzi. Io devo essere in grado di difenderli e capire se va bene in quel momento fare quella cosa che a te sembra normale. Sì compiti, sì assegnazioni, ma ogni cosa a suo tempo. Sto chiedendo soltanto quello. Non ho mai detto che è una perdita di tempo. Ho detto che quella è stata una perdita di tempo perché era un compito senza avvisarmi dove i voti sono stati falsati.

Scintille nella scuola di Amici 24

Tensione alle stelle nella scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione, tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano. I due insegnanti di ballo si sono resi protagonisti di un'accesa discussione, che è poi degenerata quando il coreografo ha parlato dei voti falsati dati dalla maestra alla staffetta di stili. Accuse che hanno fatto infuriare Alessandra, che si è alzata minacciando di lasciare la sala:

Io faccio il mio lavoro, l’ho sempre fatto e continuerò a farlo. Punto. Ma invece di essere contento! Tu vuoi contestare tutto, dirmi che sono disonesta o vuoi solamente dirmi ‘avvisami’. Se vuoi dirmi che sono disonesta sinceramente mi alzo e me ne vado perché a me non interessa. È offensivo, io sono una persona onesta e faccio tutto onestamente, non mi sta bene.

