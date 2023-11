Amici 23, una nuova allieva potrebbe entrare presto nella scuola? Un indizio su TikTok fa impazzire i fan

Gossip TV

Un video TikTok pubblicato da una nota cantante del web ha fatto sorgere un dubbio: sarà una delle prossime allieve a entrare nel talent di Amici 23?

Non è certo una novità che nella scuola di Amici di Maria De Filippi gli allievi siano soggetti a espulsione, qualora non siano in grado di reggere gli standar dei professori del talent targato Mediaset. Questo è ciò che è successo in passato e anche ad Amici 23, la nuova edizione in onda su Canale5 nel giro di soli due mesi abbiamo visto l'abbandono di diversi talenti e l'entrata di nuovi allievi.

Amici 23, una famosa cantante in procinto di entrare? Un video su TikTok fa impazzire i fan

Da settembre a oggi, il programma ha visto l'addio di diversi allievi: Samuspina, Spacehippiez e, nel corso del daytime di oggi, anche Elia Fiore è stato eliminato dal programma. Il loro posto è stato preso da diversi allievi e sembra che nella classe di Amici23 potrebbe entrare una nuova cantante. L'indizio che sta facendo chiacchierare i fan è contenuto in un video su TikTok.

La cantante in questione è Martina Belelli, in arte Bels, la quale potrebbe essere la sfidante di Holy Francisco, allievo di Anna Pettinelli, al quale l'insegnante ha sospeso la maglia. Di conseguenza, Holy dovrà affrontare la sfida ed è probabile che la sua opponente possa essere proprio Bels. A svelarlo o comunque a lanciare un piccolo indizio è stata la diretta interessata nel corso di un video pubblicato su TikTok, nel quale ha dichiarato:

"Io se fossi in voi starei attenta nei prossimi giorni del Daytime... io vi ho avvertito"

