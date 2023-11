Amici 23, Elia Fiore viene eliminato: "Ho sempre saputo di essere per pochi" [VIDEO]

Gossip TV

Dopo essere arrivato ultimo in classifica nell'ultima puntata di Amici23, Elia Fiore è stato eliminato dalla scuola.

Nel daytime di Amici 23, il programma Mediaset condotto da Maria De Filippi, andato in onda oggi, lunedì 20 novembre, Elia Fiore è stato convocato da Emanuel Lo: dopo la fine della scorsa puntata, il ballerino è arrivato ultimo in classifica e il suo maestro non ha ritenuto opportuno rinnovargli la maglia.

Amici 23, Elia Fiore abbandona la scuola: "Non posso continuare"

Mentre gli altri ballerini erano in studio, convocati dalla produzione, Elia è stato chiamato da Emanuel Lo. Il ballerino si è detto dispiaciuto per la posizione in classifica:

"Non so cosa dire, è sempre brutto arrivare ultimo. Ogni settimana sono venuto con la speranza che la mia esibizione andasse bene, ho cercato in tutti i modi di far vedere cosa sono capace di fare. So che un giudice esterno non può vedere tutte queste cose, solo tu sai"

Emanuel Lo ha sottolineato che in questi due mesi anche lui è andato avanti con il ballerino perché sentiva che c'era qualcosa, eppure, continua:

"Non sono riuscito a scoprirti, non riusciamo ad arrivare a chi ci viene a guardare. Ora, mi sono fatto tante domande su di te. A oggi, queste domande sono diventate un pugno, non è più un bussarmi e dirmi 'Guarda che Elia forse ha delle cose che non stanno funzionando'. Ora, so che le cose non vanno. So che non stanno funzionando"

Aeppur a malincuore, il ballerino del talent di Canale5 ha ammesso che il suo maestro ha ragione: "Ho sempre saputo di essere per pochi, poi il passaggio dal pensarlo a realizzarlo...è brutto, molto". Il suo maestro prende così un'ultima decisione: Elia lascerà la scuola senza neppure sostenere la sfida. Ma, prima di fargli lasciare definitivamente la scuola, Emanuel Lo chiede al suo ex allievo di esibirsi un'ultima volta e tra le lacrime, Elia accetta, ballando per l'ultima volta nel talent, mentre in casetta i suoi compagni si stringono e piangono la sua uscita.

