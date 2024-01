Amici 23, un amato Ballerino professionista torna nel cast: ecco di chi si tratta

Gossip TV

Le Anticipazioni della nuova puntata di Amici ci hanno svelato che un amato ballerino professionista tornerà a far parte del talent show di Canale 5.

Mentre il pubblico di Amici è scosso dalla notizia dell’addio di Mew e Matthew, in cerca di risposte dai diretti interessati, le Anticipazioni sulla ventitreesima edizione del talent show di Maria De Filippi ci rivelano che in studio tornerà uno dei ballerini professionisti più amati, dopo l’esperienza ad Hollywood che gli ha decisamente cambiato la vita. Ecco di chi stiamo parlando.

Amici 23, torna proprio lui: ecco cosa rivelano le Anticipazioni

La ventitreesima edizione di Amici non manca certo di colpi di scena. La fase Serale si avvicina e i giovani talenti della scuola più famosa d’Italia fanno a gara per accaparrarsi una maglia, sperando di puntare alla Finale. Nelle ultime ore, il pubblico del talent show di Canale 5 è stato scosso dalla notizia che Mew e Matthew hanno deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi. Si è parlato di tante possibilità, tra provvedimenti disciplinari che potrebbero averli allontanati dalla scuola a causa di comportamenti inappropriati e intimi, ad una presunta gravidanza fino all’opzione che la cantante abbia lasciato vedendo il suo fidanzato eliminato.

Le Anticipazioni della nuova puntata di Amici ci hanno svelato che Maria darà notizia dell’addio dei cantanti, liquidando la faccenda come una questione privata. Una bella novità, invece, sarà il ritorno nel corpo dei ballerini professionisti di uno dei ballerini più amati - e più sexy - degli ultimi anni. Stiamo parlando di Sebastian Melo Taivera. “Sebastian torna a far parte dei professionisti di Amici 23. Come è entrato in studio? Nicholas ha dovuto scegliere la prova che gli ha affidato Alessandro Celentano e la dimostrazione è stata fatta proprio da Sebastian”.

Sebastian è stato uno dei grandi protagonisti della sedicesima edizione di Amici finendo anche in Finale, per poi essere scelto dalla De Filippi come ballerino per il corpo dei professionisti in studio, fino all’ingaggio nel musical Magic Mike che gli ha dato una notorietà internazionale portandolo a soggiornare anche in America.

Scopri le ultime news su Amici.