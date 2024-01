Amici 23, le anticipazioni della puntata di domenica 14 gennaio: ospiti e sfide

Gossip TV

Ecco le Anticipazioni della puntata di domenica 14 gennaio di Amici 23: vediamo insieme cosa succederà!

Le Anticipazioni della puntata di Amici23 ci riportano gli esiti delle sfide e gli ospiti del nuovo appuntamento del talent di Maria De Filippi in onda su Canale5 domenica 14 gennaio alle ore 14.00.

Come svelato in uno dei daytime di questi giorni, la gara di ballo tra Dustin, Giovanni e Kumo ha visto gli ultimi due sconfitti: con reazioni contrastanti, i due ballerini dovranno sostenere una sfida, il cui esito sarà mostrato nella puntata di domenica. Ecco cosa riportano le anticipazioni diffuse da Superguidatv:

Giovanni e si sfida con una ragazza di nome Giorgia, fanno due esibizioni. Vince Giovanni

e si sfida con una ragazza di nome Giorgia, fanno due esibizioni. Vince Giovanni Kumo sfida Alessandro e vince

La classifica della gara canto

Ecco, invece, come è andata, questa settimana, la gara tra i cantanti. Oltre alla classifica possiamo leggere i brani portati sul palco dai vari ragazzi.

primo posto: Martina che canta Luce di Mengoni

Holden: Arisa gli dice che lo vorrebbe vedere più in movimento, canta una canzone di Bruno Mars

Malia

Ayle ha cantato una canzone di Calcutta

Mida ha cantato Vertigine di Elodie

Sarah canta Control

Petit

Lil Jolie canta una canzone di Battisti intitolata La collina dei ciliegi

In puntata sono stati anche presentati i seguenti inediti:

Mida, il nuovo singolo si intitola Fight Club

Petit, canta Tornerai

Malia

Ayle canta brano intitolato Il tuo nome

Prossima settimana verranno presentati altri inediti.

Come è andata la gara di ballo? Con quali musiche o coreografie si sono messi alla prova i ballerini della scuola? Ecco la classifica e le prove svolte:

primo posto:Dustin

Marisol viene definita una pantera da Anbeta

Lucia

Giovanni, Samantha Togni gli dice che deve migliorare sui giri

Gaia

Simone / Sofia

Nicholas: secondo Anbeta è sporco

Gara improvvisazione ballo: tema libertà e riflessione

A sfidarsi sono: Dustin, Lucia e Gaia. Vince ancora una volta Dustin. Il giudice era: Alessandra Tognolon.

Compiti professori: come sono andati?

Nicholas svolge il compito dato dalla Celentano che viene dimostrato da Sebastian. Da qui nasce una grossa discussione in cui interviene anche una signora del pubblico che difende il ballerino e accusa la maestra di essere “esagerata” e che la lettera scritta a Nicholas era troppo dura per un ragazzo della sue età. Il ballerino si mette a piangere.

Ad inizio puntata si pare con una domanda dalla data room di Tim per giudicare il vestito più bello della scorsa settimana sui social: vince Lorella Cuccarini. Litigio tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Litigio tra Nicholas e Alessandra Celentano. Durante la discussione una signora dal pubblico urla qualcosa alla Celentano e Maria De Filippi la fa scendere sul palco. Maria De Filippi sull’uscita di Mew e Matthew ribadisce che sono usciti per motivi personali e non dice altro.

