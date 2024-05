Amici 23, tutto su Mida, Sarah, Holden, Petit, Dustin e Marisol: conosciamo meglio i finalisti del talent show

Gossip TV

A poche ore dalla finalissima di Amici 23, conosciamo meglio i sei finalisti che si contenderanno la vittoria: Mida, Sarah, Holden, Petit, Dustin e Marisol.

Mida, Sarah, Holden, Petit, Marisol Castellanos e Dustin Taylor: chi vincerà Amici 23? In attesa di scoprire il nome del vincitore della 23esima edizione del talent show di Maria De Filippi, conosciamo meglio i sei finalisti che si contenderanno stasera, in diretta su Canale 5, la vittoria finale!

I finalisti di Amici 23: conosciamoli meglio

La 23esima edizione di Amici è giunta al termine! Stasera, sabato 18 maggio 2024, in diretta su Canale 5 andrà in onda la finale. Chi, tra Mida, Sarah, Holden, Petit, Marisol Castellanos e Dustin Taylor, sarà il vincitore assoluto del talent show di Maria De Filippi? In attesa di scoprirlo, conosciamo meglio i sei finalisti.

Marisol: è stata la prima allieva ad aggiudicarsi la Finale di Amici 23. 18 anni, vive a Biella con la mamma e il papà, originario di Cuba. Il suo percorso nella scuola, segnato dalla storia d'amore con il cantante Petit, è stato ricco di soddisfazioni e riconoscimenti. Durante l'anno scolastico vince la gara improvvisazione aggiudicandosi la partecipazione all’evento “Effetto Domino”. Non solo. La ballerina e allieva della maestra Alessandra Celentano vince anche la gara improvvisazione che le permettera’ di esibirsi il prossimo 17 luglio sul palco del “Carla Fracci Mon Amour”.

Dustin: è il secondo finalista di Amici 23. Ballerino modern, 21 anni, vive in Australia con i genitori. Il suo grande talento e capacità artistiche vengono messe ancora di più in risalto quando vince una gara di ballo che gli da’ l’accesso al palco del gala internazionale “Danza nel vento”. Durante il suo percorso nella scuola si aggiudica due gare d’improvvisazione che gli permettono di partecipare al workshop “Aterballetto” e l’esibizione al “Gala di stelle danzanti”. Vince anche un workshop presso il Balletto di Montecarlo e un workshop in Finlandia. Si aggiudica inoltre una summer intensive per la Alvin Ailey School di New York.

Mida: giovane cantautore, classe '99, nato a Caracas da madre venezuelana e padre italiano. Cresciuto a Milano, si avvicina alla musica all'età di 11 anni. Si presenta ad Amici con l’inedito “Vita terremoto” e durante la permanenza nella scuola pubblica ben altri quattro brani: “Rossofuoco” (certificato platino), “Mi Odierai”, “Fight club” e “Que pasa”. Il suo è stato un percorso ricco di alti e bassi, segnato dai numerosi scontri con la coach Anna Pettinelli, ma anche di soddisfazioni. Durante la semifinale riceve una bellissima notizia da parte di Carla Armogida di Spotify Italia, ovvero la possibilità di registrare un originale “Spotify Singles”. Il suo EP “Il sole dentro” viene pubblicato in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe.

Sarah: è stata la vera rivelazione di Amici 23. Giovanissima cantante classe 2006. Originaria di Vigevano, Sarah fa il suo ingresso nella scuola lo scorso 23 settembre grazie a Lorella Cuccarini che la sceglie nel suo team. Durante il programma pubblica alcuni brani inediti: “TOUCHÉ’” a cui seguono “Viole e violini”, “Mappamondo” e “Sexy Magica”. Tutti brani presenti nell'omonimo EP "SARAH" firmato Warner Music Italy.

Holden: cantautore e musicista, 24 anni, vive a Roma. Si presenta con l’inedito “Dimmi che non è un addio” (certificato oro), a cui seguono i brani “Nuvola” (certificato oro), “Solo stanotte” e “Randagi”. Durante la permanenza all’interno della scuola vince una gara inediti che gli consente di realizzare il video musicale del singolo “Solo stanotte” con Younuts a cui segue la vittoria di un torneo inediti grazie alla quale si garantisce la presenza sul prestigioso palco del “Red Valley Festival” in Sardegna (agosto). Holden, all'anagrafe Joseph, è stato uno dei protagonisti indiscussi della 23esima edizione del talent show di Canale 5. Il prossimo venerdì 24 maggio esce con il suo EP “JOSEPH” scritto e prodotto da Holden con la collaborazione di Katoo, di Zef e di KYV per LaTarma Records, distribuito da ADA/Warner Music.

Petit: nasce nel 2005 da madre di origini francesi e padre napoletano. Inizia a scrivere canzoni a 13 anni. Entra ad Amici con l’inedito “Brooklyn” conquistando l'attenzione di Rudy Zerbi, che lo sceglie nella sua squadra. Durante il suo percorso Petit, all'anagrafe Salvatore, pubblica quattro brani: “Che Fai”, “Guagliò”, “Tornerai” e “Mammamì”, e vince un torneo inediti aggiudicandosi la possibilità di realizzare il video musicale del suo inedito “Mammamì” per la regia di Mauro Russo (Calibro9film). Il suo primo EP “Petit” viene pubblicato con la 21co Label per Warner Music Italy.

Le anticipazioni della finale

Ricordiamo che la finale di Amici andrà in onda stasera, sabato 18, in diretta su Canale 5. Superospite, reduce dal Festival di Sanremo e dall'Eurovision Song Contest, la bravissima cantautrice Angelina Mango. Presenti in studio, ad assistere allo spettacolo e sostenere i sei finalisti, i professori della scuola: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. A decretare il vincitore del talent show sarà solo ed esclusivamente il pubblico da casa. La giuria sarà presente, ma solo per commentare le esibizioni dei sei finalisti, che riceveranno diversi premi nel corso della serata.

