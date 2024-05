Amici 23, Intervista esclusiva a Sofia Cagnetti: "Il Serale è stato magico. I finalisti? Che vinca il migliore"

Gossip TV

La ballerina ed ex allieva di Emanuel Lo, Sofia Cagnetti, ricorda la sua bellissima esperienza nella scuola di Amici 23 ai microfoni di Comingsoon.it.

A pochi giorni dalla finale di Amici 23, abbiamo intervistato in esclusiva Sofia Cagnetti, la giovane ballerina della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Una dolce perfezionista che ha dimostrato, fin dal principio, una grande determinazione: Sofia, infatti, non si è mai scoraggiata ma ha sempre raggiunto i suoi obiettivi senza la paura di confrontarsi con gli altri allievi. Entra nella famosa scuola di Canale 5 fortemente voluta da Emanuel Lo e, grazie al suo talento, riesce a conquistare anche gli altri professori. Il suo percorso è ricco di soddisfazioni e riconoscimenti. Sfortunatamente viene eliminata nel corso della sesta puntata del Serale.

Ecco cosa ha rivelato la talentuosa ballerina Sofia Cagnetti a noi di Comingsoon.it: dalla sua bellissima e lunga esperienza nella scuola di Amici, che le ha permesso di crescere e maturare tanto, alle grandi amicizie nate in casetta fino ai suoi prossimi progetti futuri e sogni nel cassetto.

Sei stata tra le allievi più giovani della 23esima edizione di Amici. Che esperienza è stata e come è stato tornare alla vita di tutti i giorni?

È stata un'esperienza emotivamente fortissima, impattante, e ricca di momenti belli e difficili. Tornare alla realtà è stato bello, mi mancavano tutti i miei affetti. Non cambierei nulla del mio percorso, forse cercherei di fare lo switch mentale giù da subito. Quando sono tornata dalla mia famiglia ero felice, poi piano piano ho iniziato a metabolizzare e mi sono resa conto di tutto quello che di bello mi era successo.

Qual è stato il momento più bello e quello più difficile che hai vissuto nella scuola?

Ce ne sono tanti di momenti belli e divertenti. Sicuramente quando ci riunivamo tutti insieme la sera in casetta era uno dei miei momenti preferiti. Non capitava spesso perchè vivevamo insieme, ma ognuno aveva sempre le sue cose da fare o semplicemente preferiva andare a dormire prima. Ridevamo, scherzavamo insieme e per me era bellissimo. La sera prima della mia ultima puntata ci siamo riuniti e abbiamo giocato con Holden, Dustin, Marisol, Sarah, Mida e Petit. Siamo stati fino alle 2 del mattino a ridere e scherzare. Ci siamo divertiti tantissimo. Il momento più difficile, invece, è legato alla prima parte del mio percorso perché alcune situazioni non riuscivo a gestirle bene. Non avevo la padronanza che ho ora, tante volte non sapevo come reagire. Sono cambiata tanto. Ad oggi penso di essere una persona più matura e consapevole.

Le critiche non sono mancate. Come le hai affrontate?

Alla Celentano non piacevano le mie facce mentre ballavo, ma quella cosa non mi ha mai dato fastidio. Era un suo pensiero, ma io non la pensavo e non la penso così. Le sue critiche non mi hanno più di tanto condizionato, magari dopo un pò mi innervosivo perché sentivo dire sempre le stesse cose. Poi al Serale la maestra ha speso delle belle parole per me, la ringrazio e le sono grata per questo.

Da una parte le critiche della maestra Celentano, che poi si è ricreduta, e dall'altra i complimenti di Raimondo Todaro...

I complimenti di Raimondo mi hanno sempre fatto tanto piacere. Non ha mai nascosto la sua stima nei miei confronti ed io questo lo percepivo. Fin dall'inizio si è mostrato molto carino con me, mi è sempre piaciuto tantissimo il suo modo di fare.

Ti aspettavi di uscire alla sesta puntata?

Speravo e pensavo di andare più avanti. È andata così, va bene. Ho avuto le mie soddisfazioni, ma so che potevo dare molto di più. Volevo dimostrare altro di Sofia. Il Serale è stato magico, anche tra noi ragazzi è cresciuto ancora di più il rapporto. Ci siamo uniti davvero tanto. Sarebbe stato bello avere quel rapporto da settembre.

Per la categoria ballo sono rimasti in gara Dustin e Marisol, chi vincerà?

Non lo voglio dire (ride ndr). Che vinca il migliore. Stimo tantissimo entrambi, sono bravissimi. Noi nell'ultimo periodo eravamo sempre insieme e quindi il nostro rapporto si era molto rafforzato. Speravamo di arrivare in finale insieme.

Tra tutti, Sarah è stata la vera rivelazione di questa edizione di Amici. Ti aspettavi arrivasse in finale?

In finale non lo so, ma sicuramente mi aspettavo che andasse avanti, ma gliel'ho sempre detto anche a lei. Si frenava da sola, poi per fortuna ha capito che doveva sbloccarsi e venire fuori. Io ho sempre creduto in lei, non ho mai dubitato delle sue capacità. Ha fatto un percorso bellissimo. La prima volta che l'ho vista ho pensato "lei è davvero forte". Mi ricordo un episodio in particolare quando eravamo tutti in hotel, i cantanti ci facevano sentire come cantavano e lei non voleva. Era insicura e bloccata. Ma io lo sapevo che avrebbe spaccato. Sono felicissima per lei, ma anche per gli altri finalisti.

Cosa ti porterai degli insegnamenti di Emanuel Lo?

Emanuel mi ha aiutato tantissimo. Mi è stato sempre vicino, anche nei momenti in cui vedevo tutto nero, e consigliato come affrontare al meglio l'esperienza nella scuola. Mi ha spronato a dare il meglio, lo ringrazio per aver creduto in me dal primo istante.

Con la professionista Giulia Stabile è nata una bella amicizia. Quanto è stata importante la sua vicinanza?

Tanto, abbiamo legato soprattutto al Serale perché avevamo un sacco di passi a due da preparare e quindi stavamo in sala insieme. Era bello perchè ci aiutavamo a vicenda. È stata una bella scoperta. Sono sicura che, anche fuori dal programma, ci saremmo trovate lo stesso. Tutto quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto col cuore e non condizionate dal contesto. C'è un rapporto sincero tra di noi. Ci siamo trovate sia umanamente che professionalmente.

Progetti futuri e sogni nel cassetto?

Questa estate andrò a Los Angeles e non vedo l'ora. Ho un pò di date in giro e poi continuerò a studiare, studiare e studiare (ride ndr). La danza è tutto per me, è vita. Fa parte di me. Il mio sogno nel cassetto lo dirò quando si realizzerà. Ci metterò sicuramente tanto, non è una cosa semplice. Ve lo dirò più avanti. Mi piacerebbe sicuramente ballare per qualche artista nazionale e internazionale. Tornare ad Amici come professionista? Non ora, voglio fare prima tante esperienze e crescere. Come Elena D'Amario e il maestro Porcelluzzi, che hanno fatto dei percorsi di crescita personale e poi sono tornati nella scuola per aiutare gli altri.

