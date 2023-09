Amici 23, svelato il primo giudice del Serale? Arriva la proposta inaspettata durante la puntata

Gossip TV

Cristiano Malgioglio sarà giudice al Serale di Amici 23?

La prima puntata della 23esima edizione di Amici è andata in onda ieri, domenica 24 settembre 2023, su Canale 5 e ha visto la formazione della nuova classe. A sorprendere tutti, però, è stata Maria De Filippi che ha domandato a Cristiano Malgioglio di tornare a fare il giudice al Serale.

Malgioglio giudice del Serale di Amici 23? La proposta di Maria De Filippi

Cristiano Malgioglio sarà giudice della nuova edizione del Serale? Nella prima puntata di Amici 23, andata in onda ieri su Canale 5, Malgioglio è arrivato in studio in qualità di ospite e Maria De Filippi ha colto l'occasione per chiedergli di tornare nella fase finale del talent show. "Se mi vorrai, allora sì" ha subito risposto il noto paroliere accettando la proposta.

Rivedremo quindi Malgioglio al Serale di Amici 23. Non ci sono ancora dettagli sulla nuova edizione, ma è molto probabile che la De Filippi e la produzione del popolare talent show stiano già pianificando tutto. Michele Bravi e Giuseppe Giofrè saranno di nuovo al fianco di Cristiano? Staremo a vedere!

Per quanto riguarda invece la classe di Amici 23, durante la prima puntata sono stati presentati i nuovi allievi: Matthew, Dustin, Mida, Marisol Castellanos, Nicholas Borgogni, Elia Fiore, Mew, Simone Galluzzo, Stella Cardone, Holy Francisco, Chiara Porchianello, Petit, Spacehippiez, Sofia Cagnetti, Gaia De Martino, Lil Jolie, Kumo, Sarah Toscano.

