Amici 23, Sofia in crisi per una coreografia. Il motivo? I suoi...capelli!

Nel daytime di Amici 23, Sofia è apparsa in grande difficoltà a causa di una coreografia e si è confidata con Giulia Stabile. Ma a far sorridere il web è stato il motivo dei suoi dubbi che riguarda...i suoi capelli!

Amici 23, Sofia in crisi per una coreografia: il motivo riguarda i suoi capelli!

Mercoledì 11 ottobre è andato in onda un nuovo appuntamento con il talent show di Amici di Maria De Filippi su Canale5, in cui abbiamo visto la ballerina Sofia lasciarsi andare a uno sfogo a causa di un compito ricevuto. Il maggior elemento di fastidio per Sofia è che per questa coreografia dovrà ballare con i capelli sciolti e questa novità la disturba particolarmente:

"Mi agito, mi deconcentrano i capelli sciolti, non sto focalizzata, penso solo ai capelli, a come mi stanno, non ci riesco"

A consolarla ci ha pensato Giulia Stabile, entrata nel cast dei professionisti in maniera fissa. Con estrema dolcezza, la ballerina cerca di motivare l'allieva:

"Devi pensare ai capelli, è normale. Una cosa per volta: è semplice come concetto ed è normale che ti agiti, perché ti vedi diversa dal solito. Ma è bello, a me piace da vedere da fuori, è qualcosa che è parte di te, solo che non la mostri. Ci concentriamo piano piano, tutto qui dentro è una sfida, quindi, non puoi costringerti a fare tutto bene al primo colpo"

Rassicurata dalle parole dell'ex allieva del talent, Sofia appare più tranquilla e promette di prepararsi al meglio per la coreografia.

