Amici 23, Sofia Cagnetti si racconta a Dimmi di te: "Amici è sempre stato il mio sogno"

Sofia Cagnetti, ex allieva di Amici 23, si è raccontata a Lorella Cuccarini nel format di Dimmi di te. Ecco cosa ha svelato!

Sofia Cagnetti è stata ospite di Lorella Cuccarini a Dimmi di te per raccontare alcuni retroscena della sua esperienza ad Amici 23. La ballerina, che ha da qualche mese compiuto 18 anni, è stata una delle allieve di quest'ultima edizione del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Amici 23, Sofia Cagnetti: "Amici è sempre stato il mio sogno"

Lorella Cuccarini ha chiesto alla giovane ballerina cosa l'avesse spinta a scegliere tra Emanuel Lo e Raimondo Todaro, durante la prima puntata di Amici 23. Sofia Cagnetti ha risposto che, dopo un'iniziale confusione, ha compreso che doveva seguire il suo istinto:

"Quel giorno ero molto confusa, non stavo realizzando, poi quella giornata è stata tutta in funzione della puntata e speravo solo che il tempo andasse veloce. Quando ho dovuto scegliere tra Emanuel Lo e Raimondo Todaro ero in difficoltà, soprattutto, dopo aver parlato con entrambi. Ma ho voluto fidarmi delle mie sensazioni e ho scelto Emanuel."

Sofia ha anche parlato dei dubbi che Alessandra Celentano ha avuto nei suoi confronti. La severa maestra non ha mai nascosto di trovarla poco matura e l'aveva apostrofata "bambola assassina" per le sue espressioni. Sofia ha però ammesso che crede che alla fine l'insegnante si sia ricreduta sul suo percorso e che ha dato il meglio di sé, perché Amici è sempre stato il suo sogno:

"La prima edizione di Amici che ho seguito è stata la 20 e da quel momento ho desiderato solo entrare nella scuola. Quando ho compiuto 17 anni ho espresso il desiderio di festeggiare il mio 18esimo compleanno nella scuola e così è stato"

Amici 23, Sofia Cagnetti su Maria De Filippi: "Sa sempre dire la cosa giusta"

Lorella Cuccarini ha chiesto poi a Sofia come fosse il suo rapporto con la conduttrice Maria De Filippi, che in più di un'occasione è stata molto presente e vicina agli allievi del talent. La ballerina ha risposto che la conduttrice è stata molto presente, anche se non fisicamente, ma ha sempre dato i consigli giusti:

"Maria, come Emanuel, non è stata presente 24h, ma quando c'era, sapeva dire sempre la cosa giusta, rassicurarti, come farebbe un genitore"

Per la ballerina l'esperienza nel talent è stata emozionante, ma anche ricca di difficoltà e dubbi, però le ha lasciato importanti insegnamenti. Sofia ha anche rivelato che molto prezioso è stato anche il sostegno dei professionisti, con cui ha lavorato tanto. Sofia non è arrivata in Finale al Serale e sulla sua eliminazione ha rivelato:

"Sarebbe stato bellissimo arrivare prima, ma ho avuto la fortuna di poterla vivere tutta, 3 settimane in più non avrebbero cambiato la mia percezione, sono soddisfatta."

