Amici 23, Simone si sfoga dopo il voto di Alessandra Celentano: "Sono il più scarso della squadra di Emanuel" [VIDEO]

Nel corso del daytime di Amici 23, Simone si è lasciato andare a un lungo sfogo dopo il misero 1 datogli dalla prof Celentano. Ecco cosa ha detto.

Nel daytime di Amici 23, il ballerino della squadra di Emanuel Lo, il 18enne Simone, è stato giudicato negativamente dalla prof Alessandra Celentano e da Raimondo Todaro.

Amici 23, Simone si sfoga dopo il compito di Alessandra Celentano

Dopo la visione della coreografia assegnata da Alessandra Celentano al giovane Simone, la maestra di ballo ha espresso il suo giudizio:

"Io l'ho fatto apposta, perché volevo vederti fisicamente e il ballerino usa il suo corpo. Tu hai di base una buona dinamica, per essere un ballerino di modern devi studiare, è vero che sei giovane, ma un ballerino a 18 anni deve essere formato. Quindi, adesso ho visto, so chi sei e il mio voto è 1"

Con molta umiltà, Simone ha ringraziato la maestra, ammettendo che si è impegnato tanto, ma che è evidente che non è ancora abbastanza:

"Ci ho messo tutto me stesso, anche nel percorso di studi della tecnica moderna, perché è quello che voglio fare nella vita."

Emanuel Lo ammette che al momento non basta l'impegno, ma deve esserci molto altro. Tuttavia, decide comunque di assegnargli la maglia, pur non avendogli dato un voto alto. Una volta tornato in casetta, Simone si lascia andare a un lungo sfogo con i compagni, svelando di sentirsi inadeguato:

"L'ho fatto uno schifo, in sala 300 volte meglio e qui una m**** mi è venuto. Ho sbagliato delle cose, l'ultima parte non l'ho azzeccata proprio. Ho fatto una figura di m**** con Emanuel e con tutta Italia presentandomi come ballerino modern. Sono soddisfatto che ce l'ho fatta, ma avevo un'ansia assurda. Da quello che ho capito e che è evidente è che sono io l'elemento più scarso della squadra di Emanuel e mi ci sento"

