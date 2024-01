Amici 23, Simone riceve un compito da Raimondo Todaro e si racconta: "Non ho intenzione di mollare..." [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di Amici 23, Simone ha ricevuto un compito da Raimondo Todaro che è diventata occasione per riflettere e raccontarsi...

Oggi, durante il daytime di Amici 23 su Canale5, Simone ha ricevuto un compito da Raimondo Todaro e le parole del maestro lo hanno scosso, portandolo a raccontarsi. In vista del serale, sempre più vicino, i professori hanno inziato a fare pressione ai propri allievi, spingendoli a dare il massimo per poter così accedere alla seconda fase del talent show di Maria De Filippi.

Amici 23, Simone si racconta: "Non ho intenzione di mollare, anche se Raimondo pensa che non posso farcela..."

Non è certo la prima volta che Raimondo Todaro decide di affidare a Simone una coreografia che cerchi di fargli cambiare idea sulle sue capacità come ballerino. Per il latinista, infatti, Simone è troppo gracile e non ha ancora la maturità adeguata per sostenere il Serale. Questo è quanto gli ripete anche nella lettera, provocando la reazione del ballerino di Emanuel Lo:

"Il meno pronto, non sono d'accordo, ma si che sono il più a rischio tra gli allievi di Emanuel, però non penso di non farcela. Comunque, ce l'ho fatta fino a ora e se il mio percorso si concludesse, mi dispiacerebbe, ma sarei comunque soddisfatto. Qui dentro ho imparato a credere in me stesso. Ho fatto i conti con me stesso e mi sono detto che o mi sveglio o vado a casa. E io a casa non voglio andare: per me andare via ora sarebbe una mezza sconfitta e avrei paura che potrei aver deluso qualcuno, come i miei genitori"

Simone prosegue raccontando i grandi sacrifici che i suoi genitori hanno fatto per lui e che arrivare al Serale sarebbe un modo per ripagarli di tutto ciò che anno fatto per aiutarlo:

"Io e papà siamo uguali, perciò, ci scontriamo. Ma se non ci fosse lui, non avrei fatto nulla in vita mia. Quanto sono fortunato io che ho due genitori che si privano delle cose perché io stia bene. Voglio ripagarli per i sacrifici fatti per me, sono le persone più buone che conosca in vita mia. Quando ho iniziato a fare danza, ho capito che il mio punto di partenza doveva essere Amici. Ancora non realizzo che sono qui: stare qua mi ha aiutato, sono cresciuto a livello umano e artistico. A questo posto devo davvero tanto!"

