Amici 23, Simone ed Emanuel Lo rispondono a tono a Raimondo Todaro: "Qual è il senso di questo compito?!" [VIDEO]

Nella puntata di Amici 23 di oggi, domenica 17 dicembre, Emanuel Lo e Simone hanno risposto a Raimondo Todaro dopo l'esibizione dell'allievo.

Oggi, ad Amici 23, c'è stato un acceso scontro in studio tra Simone, Emanuel Lo e Raimondo Todaro: l'allievo ha svolto il compito assegnatogli da quest'ultimo e ha voluto rispondere a tono alle parole del latinista, essendone stato particolarmente ferito.

Amici 23, Simone trionfa nel compito di Raimondo Todaro e gli risponde a tono

Già in settimana, nel daytime, l'arrivo del compito aveva particolarmente demoralizzato Simone: non tanto per la coreografia proposta, quanto per le dure parole della lettera che accompagnava il ballo. Il prof di ballo, infatti, affermava che il fisico esile di Simone non aveva avuto alcun miglioramento nel corso dei mesi trascorsi nella scuola e si diceva certo che questa coreografia non sarebbe stata fruttuosa per l'allievo. Avvilito da queste parole, Simone si era lasciato andare a un lungo pianto, affermando di essere stanco di sentirsi sempre così sminuito.

Tuttavia, in studio, oggi, domenica 17 dicembre, ha dato prova di essere molto migliorato e dopo l'esibizione ha risposto a tono a Todaro, ricordandogli che molto spesso critica la maestra Celentano per come si comporta con Nicholas riguardo al suo fisico, ma poi finisce per fare la stessa cosa con lui:

"Accetto il discorso che fai, ma ci sono modi e modi. Una cosa che mi ha infastidito è che hai sempre criticato ciò che diceva la Maestra a Nicholas...ma non c'è stata differenza. La coreografia mi è piaciuta farla, ma non ho apprezzato il modo..."

Mentre Raimondo ha provato a giustificarsi dicendo che era un tono voluto per smuoverlo, Emanuel Lo lo aggredisce verbalmente:

"Ma ancora che parli di fisico? Simone ha 18 anni, è ancora in crescita. Ma cosa deve fare questo ragazzo, ti sta dimostrando tutto quello che può. Dimmi l'insegnamento di questo compito! Noi siamo qui per dare compiti ai ragazzi per vederli migliorare, ma tu dici che fallirà sicuro...Qual è l'insegnamento di questo compito!?"

Tra i due professori si è accesa una forte discussione, con Todaro che cercava di giustificarsi, ma alla fine anche il maestro di latino ha dovuto ammettere che Simone è migliorato e ha concluso dicendo: "Per il fisico, ti mancano giusto 2/3 kg di muscolo e poi vai benissimo".

