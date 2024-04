Amici 23 Serale, Mida chiede scusa a Gaia: le parole che hanno mandato in visibilio i fan [VIDEO]

Gossip TV

Nel corso della quinta puntata del Serale di Amici23, Mida ha chiesto scusa a Gaia, dopo la loro rottura. Ecco cosa è successo!

Ieri sera, su Canale5, è andata in onda la quinta puntata del Serale di Amici 23 e, durante una delle prime esibizioni, Mida ha chiesto scusa a Gaia, cantando sulle note di El Farsante. I fan della coppia sono andati in visibilio a sentire le sue parole rivolte alla ballerina, dopo la disastrosa fine del loro rapporto.

Amici 23, Mida chiede scusa a Gaia dopo la loro rottura! [VIDEO]

Gaia e Mida sono stati una delle coppie della ventitreesima edizione del talent di Maria De Filippi più amate e seguite sui social. La relazione tra la timida e dolce ballerina e il focoso cantante ha appassionato gli spettatori del programma Mediaset e quando i due hanno chiuso la loro storia molti dei fan sono apparsi inconsolabili.

La decisione di chiudere la relazione è dipesa essenzialmente da Mida: il cantante, infatti, ha ammesso di non riuscire a concentrarsi sulle sfide del Serale e al contempo dedicare le giuste attenzioni alla sua Gaia, che a sua volta lamentava la freddezza e la lontananza dal fidanzato. In un appuntamento del pomeridiano di Amici, i due tra le lacrime si sono detti addio. Ma nel corso delle settimane, Gaia ha tentato di riavvicinarsi a Mida, rivelandogli a cuore aperto la sua mancanza e la sua tristezza.

La situazione è però degenerata dopo l'infortunio di Gaia e la proposta di Raimondo Todaro di far ballare Aurora Ravenstal al posto suo in sostituzione fino alla guarigione della ballerina. In quell'occasione, infatti, Mida ha ammesso di trovare ingiusto il provvedimento e tra lui e Gaia si è creata una frattura molto profonda, acuita dalle accuse dell'allieva al cantante.

Secondo Gaia, infatti, Mida era interessato solo alle logiche del programma e non aveva pensato minimamente a lei e alla sua sofferenza. Un'accusa che ha allontanato il cantante ancora di più. Tuttavia, durante la quinta puntata del Serale, andata in onda ieri sera, Mida ha deciso di chiedere scusa a Gaia per la loro disastrosa rottura.

Amici 23, Mida si scusa con Gaia durante l'esibizione de El Farsante, i fan in visibilio!

Dopo la prima manche, Mida e Sofia Cagnetti si sono sfidati per decidere chi dovesse andare all'eliminazione e, nella sua esibizione, Mida ha cantato El Farsante di Ozuna e il cantante ha scritto delle barre per Gaia. Inoltre, nella scenografia era presente un grande cuore rosso con la parola Scusa, rivolta secondo tutti i fan proprio alla ballerina per la disastrosa rottura.

All'interno della canzone, infatti, Mida ha inserito alcune frasi che erano rivolte a Gaia e che a modo suo volevano essere le sue scuse personali per com'è finita la loro storia d'amore.

La ballerina avrà apprezzato sicuramente le sue scuse, ma ora che è stata eliminata dal talent, bisognerà aspettare la fine del programma per scoprire se davvero tra lei e Mida ci possa essere una riconciliazione vera e propria.

