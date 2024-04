Amici 23, Gaia De Martino lascia il Serale tra le lacrime: "Ecco quali sono stati i momenti più difficili" (VIDEO)

Gossip TV

Le prime parole di Gaia, la settima eliminata del Serale di Amici 23.

La quinta puntata del Serale di Amici 23 ha visto l'uscita di scena di Lil Jolie e Gaia De Martino. Se la cantante di Anna Pettinelli è stata eliminata all'inizio della serata, la ballerina di Raimondo Todaro (sostituita dalla latinista Aurora per un infortunio al ginocchio) ha perso al ballottaggio finale contro Sarah Toscano.

Gaia eliminata dal Serale di Amici

Duro colpo per la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro che, nel giro di poche ore, hanno "perso" due allieve. La quinta puntata del Serale di Amici 23, infatti, ha visto l'eliminazione della cantante Lil Jolie e della ballerina Gaia De Martino. Se la prima ha lasciato lo studio all'inizio della serata, la ballerina, che ha vinto una Borsa di studio in Portogallo, ha scoperto il verdetto in casetta.

"Vi voglio ringraziare con tutto il cuore...io veramente non so come ringraziarvi a tutti - ha dichiarato Gaia con la voce rotta dal pianto - Vi voglio bene, mi avete aiutato tantissimo". Raggiunta poi dai microfoni di Witty, l'allieva di Raimondo Todaro ha fatto un bilancio del suo lungo percorso nella scuola:

Ero una Gaia molto insicura mentre ad oggi penso di essere completamente diversa [...] Il mio cambiamento non è dovuto solo alla mia forza ma anche alle sfaccettature di ognuno di loro [...] Aurora era molto dispiaciuta di non avercela fatta, ma io dal primo momento che l'ho incontrata le ho detto subito di stare serena, qui dentro è difficile perché sei quasi obbligata a spogliarti delle tue paure e io sono riuscita a superarle. Due sono stati i momenti per me più difficili: il primo è legato al compito in cui dovevo mostrare il mio corpo, il secondo lo evito. Sicuramente ballerò tanto e mi prenderò cura di me stessa.

Con l'eliminazione dal Serale di Amici di Lil Jolie e Gaia, i ragazzi ancora in corsa per la vittoria finale sono: Holden, Petit, Mida, Martina e Sarah per la categoria canto; Sofia, Dustin e Marisol per la categoria ballo. L'appuntamento è per il prossimo sabato 27 aprile in prima serata su Canale 5.

