Amici 23, Mida e Aurora vicini, Gaia esplode in lacrime e rabbia: "Hai pensato solo al programma" [VIDEO]

Gossip TV

Nell'ultimo daytime di Amici 23 Mida e Aurora, la sostituta di Gaia si sono avvicinati molto, provocando la reazione furiosa della ballerina. Vediamo insieme cosa è successo!

L'ultimo daytime di Amici23 ha mostra un nuovo aggiornamento sulla situazione di Gaia e Mida: dopo che la ballerina ha visto l'ex fidanzato avvicinarsi alla nuova arrivata, la sua sostituta Aurora, ha avuto una crisi di pianto. Quando le è stato chiesto da Martina cosa succedesse, la ballerina ha rivelato di sentirsi molto triste sia per la sua situazione, sia per la relazione con Mida, che non le ha neppure fatto gli auguri di buon compleanno.

Amici 23, Gaia delusa da Mida, la vicinanza con Aurora la turba: "Hai pensato solo al porgramma" [VIDEO]

Incalzata da Martina, la ballerina di Raimondo Todaro non nasconde che non sta apprezzando il comportamento dell'ex fidanzato: Mida, infatti, è stato tra i principali allievi del talent di Maria De Filippi a opporsi alla proposta di Todaro di far ballare Aurora al posto di Gaia, ferma per un infortunio. Nel corso dell'appuntamento pomeridiano di Amici su Canale5, Gaia ha assistito turbata a diversi scambi amichevoli tra Mida e Aurora, la sua sostituta.

Nonostante non ci fosse nulla di più di semplici battutine, la vicinanza tra i due allievi ha turbato Gaia, che si è rintanata in camera ancora un volta, completamente distrutta. Stanca, però, di questa situazione e del comportamento di Mida nei suoi confronti, alla fine, la ballerina decide che è arrivato il momento di confrontarsi. Gaia ammette di essere molto delusa dal comportamento di Mida che ha criticato la sua scelta di accettare la proposta di Todaro, nonostante avesse detto in precedenza che gli dispiaceva per lei:

"Vabbé, ma tanto a te che frega, tanto noi cosa siamo stati qua dentro? Un c****"

Amici 23, Gaia e Mida sempre più distanti: sul web scoppiano le polemiche dei fan

Mida però ha ribattuto che non è stato falso con lei, né che le ha mentito, perché ha trovato ingiusto solo che lei arrivasse in finale senza ballare mai. La lite tra loro si è conclusa in un nulla di fatto, ma Gaia ha ancora da dire e si lamenta con Martina, affermando che è chiaro che Mida è interessato solo a mantenere la sua immagine pubblica e che di lei non si cura affatto. Nel daytime viene mostrato come i due si ignorino continuamente, sebbene è evidente che Gaia abbia ancora da ridire su di lui.

E, infatti, il giorno dopo la lite è ancora una volta la ballerina a cercare il cantante per un confronto. Mida però ribadisce che non ha cambiato idea su ciò che pensa, ma ha sbagliato a esprimerlo con così tanta durezza. Gaia ribadisce che è più arrabbiata con lui perché hanno avuto un trascorso importante, ma gli rinfaccia di non aver pensato a lei:

"Hai pensato prima al programma, al gioco, e poi a me. Ero qui con il tutore e tu non mi hai minimamente calcolato. Questo è ciò che mi fa star male"

Sul web intanto i fan del programma sembrano concordi nell'affermare che ad avere ragione in questa situazione sia Mida, perché è ingiusto che Gaia arrivi alla Semifinale non con le sue forze, mentre tutti gli altri si sono sforzati di dare il meglio di sé. Inoltre, l'accusa di Gaia verso l'ex fidanzato di pensare solo al gioco è parsa folle a molti di loro, considerando che la ballerina ha accettato la proposta di Todaro.

Scopri le ultime news su Amici