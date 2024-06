Amici 23, Sarah vuota il sacco: "Ecco com'è nata la collaborazione con Holden"

Gossip TV

La giovane e talentuosa vincitrice di Amici 23, Sarah Toscano, torna a parlare della sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi e svela com'è nata la collaborazione con il collega Holden.

Momento magico per Sarah Toscano che, oltre a girare l'Italia con il suo Tour, il prossimo 16 luglio aprirà il concerto dei Black Eyed Peas. Intervistata da Superguidatv, la vincitrice della 23esima edizione di Amici ha raccontato tutte le emozioni che sta vivendo e svelato com'è nata la collaborazione con il collega Holden.

La verità di Sarah sul duetto con Holden

Sarah è stata la vera rivelazione della 23esima edizione di Amici. La cantante di "Sexy Magica", che è impegnata in giro per l’Italia tra il firmacopie del suo primo EP e il tour, ha rilasciato una nuova intervista in cui ha rivelato come è cambiata la sua vita dopo la vittoria e parlato del duetto con il finalista Holden nel brano “Ossidiana”. A proposito della collaborazione con il cantautore e produttore, la giovane ha raccontato:

Holden andava spesso in studio a registrare da solo. Mi aveva parlato di “Ossidiana” e del fatto che volesse inserire una voce femminile nello special. Perciò è nato tutto così, in maniera veloce: sono passata in studio a registrare quella frase che ormai conoscete tutti e ha chiuso il brano. Sono molto contenta perché quella parte è inaspettata ed è questa la sua magia. Queste voci non mi “infastidiscono”, anche se chiaramente abbiamo ripetuto entrambi più volte che tra di noi c’è solo una bellissima amicizia.

Un periodo davvero pieno di soddisfazioni per la giovane vincitrice di Amici 23. Per chi non lo sapesse, la cantante ed ex allieva di Lorella Cuccarini aprirà l'attesissimo concerto dei Black Eyed Peas, che si terrà a Milano il prossimo 16 luglio 2024:

Me la sto vivendo benissimo. Sono davvero molto emozionata, quando andavo in discoteca con le mie amiche mi caricavo con le loro canzoni! Quando ho scoperto di inaugurare il loro concerto mi sono subito gasata. Non vedo l’ora, penso sia un’opportunità incredibile per me, ma allo stesso tempo sento anche un po’ d’ansia, quella giusta!

A proposito della nuova edizione di Amici, che partirà il prossimo autunno su Canale 5, sembrano esserci diverse novità. Se Lorella Cuccarini ha già confermato la sua presenza nel cast, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sono ormai un'istituzione del talent show di Maria De Filippi, non si può dire lo stesso per gli altri professori. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, pare la ballerina professionista Elena D'Amario sia pronta a prendere il posto di Emanuel Lo, nel caso in cui lui decidesse di non tornare nella scuola. Nel corso degli anni, infatti, Elena ha saputo intrecciare rapporti di stima e amicizia con i giovani allievi difendendoli anche dalle critiche della maestra Alessandra Celentano. Per saperne di più non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti.

