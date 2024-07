Amici 23, Sarah Toscano svela cosa avrebbe voluto fare se non avesse intrapreso una carriera nella musica

Gossip TV

La vincitrice di Amici 23 Sarah Toscano ha risposto alle domande dei fan, svelando che cosa le sarebbe piaciuto diventare se non avesse deciso di essere una cantante!

Sarah Toscano ha vinto la ventitreesima edizione di Amici di Maria De Filippi, realizzando uno dei sogni della sua vita. Nelle settimane dopo la fine del talent di Canale5, la giovane artista è stata impegnata nel suo primo tour instore e con la pubblicazione del nuovo EP, Sarah. Ma la cantante si è anche esibita a Battiti Live, l'atteso programma estivo dedicato al mondo della musica e nel backstage ha rivelato un divertente retroscena su quale sarebbe potuto essere il suo futuro, se non avesse deciso di iniziare una carriera nel mondo della musica.

Amici 23, Sarah Toscano rivela cosa le sarebbe piaciuto fare se non fosse diventata una cantante

Nel backstage di Battiti Live, l'appuntamento musicale più atteso dell'estate e condotto quest'anno da Ilary Blasi e Alvin, non mancano le sorprese. Durante questa edizione del programma musicale sono tanti gli ex allievi di Amici 23 che hanno deciso di prendere parte al programma: da Petit, a Mida, a Giovanni Tesse, nel corpo di ballo.

E ovviamente non poteva mancare la vincitrice di Amici 23. Sarah Toscano in un video del backstage ha rivelato un divertente dettaglio su quale sarebbe potuta essere la sua vita lavorativa, se non avesse scelto di fare la cantante. In maniera ironica e sorprendendo i fan con la sua risposta, Sarah Toscano ha svelato che le sarebbe piaciuto diventare...una gelataia:

"Se non fossi una cantante saresti...una gelataia, non lo so! Volevo fare la facoltà di Economia e Management, quindi, forse, non so, sarei una manager?"

Amici 23, Sarah Toscano trionfa nel talent: il suo percorso dopo la fine del programma

Dopo la vittoria del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi, per Sarah Toscano è iniziato un periodo denso di avvenimenti e di soddisfazioni: il suo EP, pubblicato poco dopo la fine del programma di Amici, è diventato un successo su Spotify, registrando un ottimo debutto. Inoltre, Sarah è partita per il suo primo instore tour e ha incontrato fan e vecchi amici conosciuti nel programma, come Stella Cardone.

La cantante e vincitrice di Amici 23 partirà presto anche per il suo primo tour, le cui date sono state annunciate con un post su Instagram, e che la terrà impegnata durante l'estate con tappe nelle principali città italiane, da Roma a Milano. Per la giovane artista - Sarah infatti ha appena 18 anni - nelle scorse settimane c'è stato anche un altro importante traguardo: ha aperto il 16 luglio il concerto a Milano dei Black Eyed Peas, non riuscendo a trattenere l'emozione.

" Quando ho scoperto di inaugurare il loro concerto mi sono subito gasata. Non vedo l’ora, penso sia un’opportunità incredibile per me, ma allo stesso tempo sento anche un po’ d’ansia, quella giusta!"

Un traguardo dopo l'altro, Sarah sta costruendo un brillante futuro, ma sente anche di essere molto ancorata al presente, di volersi godere il calore dei fan e di conoscerli, perché è anche grazie a loro che ha ottenuto il suo successo.

Scopri le ultime news su Amici