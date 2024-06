Amici 23, Sarah Toscano aprirà il tour dei Black Eyed Peas: "Sono cresciuta con le loro canzoni"

Gossip TV

La vincitrice di Amici 23 Sarah Toscano aprirà il tour del noto gruppo dei Black Eyed Peas. Ecco cosa ha provato quando la cantante quando l'ha saputo!

Per Sarah Toscano, vincitrice della ventitreesima edizione di Amici di Maria De Filippi, il periodo post- vittoria del talent show di Canale5 è ricco di eventi e soddisfazioni. Dopo l'instore tour, l'uscita del suo nuovo EP, l'annuncio delle prime date del suo tour in giro per l'Italia, è arrivata anche un'altra notizia. La cantante aprirà il concerto dei Black Eyed Peas a Milano il prossimo 16 luglio.

Amici 23, Sarah Toscano svela cos'ha provato quando ha scoperto che avrebbe aperto il concerto dei Black Eyed Peas

Intervistata da SuperguidaTv, Sarah Toscano ha raccontato come sta vivendo questo periodo post Amici 23: per la giovane artista si tratta certamente di un sogno diventato realtà. Dopo la meritata vittoria nel talent di Canale5, Sarah ha intrapreso un nuovo percorso, costellato di successi. L'ultimo la vedrà aprire il concerto dei Black Eyed Peas a Milano il prossimo 16 luglio.

Al sito di intrattenimento, la cantante ha rivelato come si è sentita quando ha scoperto che avrebbe avuto l'onore di suonare in apertura del concerto di una delle band più note al mondo. Sarah Toscano ha raccontato di essere cresciuta con le canzoni dei Black Eyes Peas e che per lei questa è un'incredibile opportunità, un sogno che si realizza:

"Quando ho scoperto di inaugurare il loro concerto mi sono subito gasata. Non vedo l’ora, penso sia un’opportunità incredibile per me, ma allo stesso tempo sento anche un po’ d’ansia, quella giusta!"

La giovane artista ha anche rivelato che se potesse realizzare il suo sogno più grande, sarebbe quello di duettare con Dua Lipa, una delle pop star della musica internazionale.

Amici 23, Sarah Toscano: il successo dopo il talent. Prossimo passo sarà Sanremo 2025?

La vittoria di Sarah Toscano ad Amici 23 è stata il coronamento di un percorso di crescita e sacrificio da parte della giovane artista di Vigevano. Sarah, infatti, era entrata nella scuola insicura di sé, timida e ancora acerba. Eppure, sfida dopo sfida fino ad arrivare al Serale, la cantante ha tirato fuori grinta e stile e si è rivelata la promessa del talent.

Sarah ha anche raccontato come sta vivendo questo periodo post- vittoria di Amici23: un periodo che l'ha vista incontrare i fan, esibirsi sui palchi di alcuni degli eventi musicali più importanti dell'estate, rilasciare il suo nuovo EP e annunciare le prime date del suo tour. Un traguardo dopo l'altro, Sarah sta costruendo un brillante futuro, ma sente anche di essere molto ancorata al presente, di volersi godere il calore dei fan e di conoscerli, prché è anche grazie a loro che ha ottenuto il suo successo:

"Me la sto vivendo benissimo, perché ho l’opportunità di incontrare le persone che mi sostengono sin dall’inizio. Se vengono è perché hanno voglia di conoscermi e io, a mia volta, ho tanta voglia di conoscere loro. Sono tanto contenta di ricevere il loro affetto, perché significa che veramente qualcuno mi seguiva da casa

E, nel frattempo, si fa avanti sempre più insistentemente l'ipotesi che Sarah Toscano possa rientrare tra i talenti che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2025. La cantante non nasconde che per lei sarebbe un sogno - e una ripetizione della parabola di Angelina Mango - ma ci tiene anche a precisare che Sanremo 2025 non è al momento una sua priorità. E, parlando della vincitrice dell'ultima edizione del Festival, Sarah ha rivelato di nutrire una profonda stima per lei, tanto che durante la settimana sanremese ha fatto un tifo sfegatato affinché Angelina Mango trionfasse, com'è poi successo:

"La stimo tantissimo, penso sia un’artista incredibile. La musica e il canto li ha nel sangue. Quando è andata a Sanremo abbiamo fatto il tifo in casetta perché volevamo che vincesse. Siamo stati abbracciati per tutta la finale e quando ha vinto abbiamo esultato."

