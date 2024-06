Amici 23, Sarah Toscano riabbraccia Stella Cardone durante il suo tour instore!

Gossip TV

Mentre era impegnata nel suo tour instore, Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23, ha riabbracciato una sua vecchia compagna di talent: Stella Cardone!

Sarah Toscano è la vincitrice di Amici 23, il noto talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Sorprendendo tutti, infatti, la giovanissima artista della squadra di Lorella Cuccarini ha sbaragliato la concorrenza e ha trionfato nella finale al femminile con Marisol Castellanos, vincitrice della categoria del ballo.

Amici 23, Sarah Toscano riabbraccia Stella Cardone al suo instore tour

Dopo il programma di Amici di Maria De Filippi, per Sarah Toscano è iniziato un periodo frenetico, ma ricco anche di tante soddisfazioni. Solo qualche settimana fa, ha debuttato il suo nuovo EP, che contiene anche il singolo Sexy Magica, e in pochi giorni si è posizionato tra i più ascoltati su Spotify. Inoltre, la cantante ha iniziato il suo primo instore tour nelle varie città d'Italia, come Mida, Petit e Holden e non sono mancate le sorprese.

Mentre Mida infatti ha ritrovato Gaia De Martino, che l'ha seguito nelle diverse tappe del suo tour, Sarah Toscano ha riabbracciato un'altra ex allieva del programma, con cui ha stretto un bellissimo rapporto. Stiamo parlando di Stella Cardone: allieva di Anna Pettinelli, è stata eliminata dalla trasmissione a metà del percorso, ma ha fatto in tempo a stringere con Sarah un bel rapporto basato su una certa affinità di carattere, età e stile nel cantare. Il video in cui le due ragazze si abbracciano è diventato rapidamente virale e ha mostrato come il loro legame non si sia affievolito dopo l'uscita di Stella dalla scuola.

Di recente, Sarah è stata anche ospite di Dimmi di Te, il format di interviste di Lorella Cuccarini, nel quale gli allievi del programma si raccontano alla prof di canto e svelano diversi dettagli inediti. La vincitrice di Amici 23 ha raccontato quando importante è stata Maria De Filippi per la sua crescita nel programma:

"Maria è stata davvero vicina a tutti. Si interessava a noi e a quello che stavamo facendo. Ci ha sempre dato consigli. Quando avevo bisogno di lei bastava chiedere e si faceva sentire. La cosa bella di Maria è che quando ti dava una critica, tu non la prendevi male perché dicevi: ‘se lo dice lei è così e basta’. Non ha peli sulla lingua. Le cose che pensa te le dice. Non ti dice solo che sei bravo. Se vedeva che una cover non le piaceva te le diceva"

Amici 23, Sarah Toscano e Stella Cardone si sono conosciute nel talent!

All'interno della scuola, Sarah Toscano ha stretto diversi legami di amicizia e tra questi c'è anche il legame con Stella Cardone: le due cantanti erano tra le più giovani del talent, insieme a Sofia Cagnetti, Marisol Castellanos, tanto che tutte insieme - a eccezione di Stella - hanno compiuto 18 anni nella scuola di Amici.

Sarah e Stella erano perciò vicine per età e anche per aspetto e stile nel cantare. Tuttavia, mentre Sarah è stata guidata da Lorella Cuccarini, Stella ha fatto parte della squadra di Anna Pettinelli, con cui è entrata spesso in conflitto. Durante l'assegnazione di un compito, infatti, Stella ha sbottato pesantemente contro la scelta della sua prof e ha dichiarato che una come lei che ha studiato al conservatorio non poteva abbassarsi a cantare Doja Cat nel talent.

La sfuriata della prof non si è fatta attendere e la stessa Stella ha iniziato a temere che la sua insegnante non avesse molta stima di lei. Ma Anna Pettinelli non è stata tenera neppure con Sarah, sebbene la giovane vincitrice abbia reagito in maniera totalmente opposta a Stella, arrivando a brillare in molti dei compiti difficili che la speaker le assegnava e vincendo il talent.

