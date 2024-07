Gossip TV

La vincitrice di Amici 23, dopo il successo di Sexy Magica, ha pubblicato oggi, venerdì 26 luglio, il suo nuovo singolo Roulette!

A distanza di due mesi dalla fine di Amici 23, la ventitreesima edizione del talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, la vincitrice di quest'anno, la cantante Sarah Toscano, continua a collezionare successi e a vivere uno dei periodi più floridi della sua carriera appena agli inizi. Dopo aver preso parte a concerti ed eventi musicali, oggi, venerdì 26 luglio 2024, Sarah ha pubblicato il suo nuovo singolo, Roulette.

Amici 23, Sarah Toscano pubblica il nuovo singolo Roulette

La vittoria di Sarah Toscano è stata una sorpresa per molti fan, che erano sicuri che a trionfare sarebbero stati artisti come Holden e Mida, ma la maturazione della giovane cantante non è passata inosservata. Da timida e incerta, Sarah si è trasformata dal pomeridiano al Serale, acquisendo sicurezza in sé stessa e nelle sue canzoni e diventando una giovane pop star.

Dopo la vittoria del talent, per Sarah è iniziato un periodo ricco di soddisfazioni e di traguardi per lei importanti. Sarah infatti è stata impegnata nel suo primo instore tour e si è esibita sul palco dell'evento Cornetto Battiti Live e ha aperto il concerto a Milano dei Black Eyed Peas lo scorso 16 luglio.

A questi traguardi si è affiancata oggi, venerdì 26 luglio 2024, la pubblicazione del nuovo singolo Roulette. Il nuovo brano segue l'uscita di Sexy Magica e il testo racconta di una ragazza che canta di un amore fugace, esattamente come una roulette. Il brano è stato scritto da Raffaele Esposito (ex allievo di Amici) e da Gianpiero Gentile.

In merito al pezzo, Sarah Toscano ha spiegato che il titolo ha anche un altro riferimento:

" È un cerchio che si chiude per aprire nuove strade"

Amici 23, il percorso di Sarah Toscano dal talent a...Sanremo 2025?

Il percorso di Sarah Toscano ha ricordato a molti quello di Angelina Mango: nonostante quest'ultima non abbia vinto la precedente edizione di Amici, è diventata rapidamente una delle cantanti più apprezzate dal pubblico e ha partecipato al Festival di Sanremo 2024 arrivando a vincerlo.

Dopo la parentesi dell'Eurovision Song Contest, Angelina si è dedicata poi all'uscita del suo nuovo EP, Poke melodrama, che ha sbaragliato in poco tempo le classifiche degli EP più ascoltati e che comprende collaborazioni con diversi artisti del panorama musicale nostrano, come Marco Mengoni.

Anche Sarah potrebbe seguire le orme di Angelina e dopo la pubblicazione dell'EP Sexy Magica e l'annuncio del tour estivo che la terrà impegnata in diverse città d'Italia, chissà che il prossimo passo non possa essere Sanremo 2025. Sulla potenziale partecipazione, di recente in un'intervista ha ammesso di non sentirsi ancora pronta per il palcoscenico dell'Ariston, data anche la sua giovane età, ma che è certo un'esperienza che un domani, con la canzone giusta, le piacerebbe tentare:

"Non so se ci andrò. Ho soltanto 18 anni, non ho il senso di dover fare tutto subito. Non sento ‘l’adesso o mai più’. Non sempre la velocità è una virtù, so che questo è un periodo importante, ho un po’ i fari addosso, ma questo non significa che per forza devo prendere, fare, andare. Per Sanremo devo aspettare il momento giusto, la canzone giusta. Vedremo"

