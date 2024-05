Amici 23, Sarah pronta per il Festival di Sanremo? La confessione inaspettata della vincitrice del talent show

Gossip TV

La giovane cantante Sarah pronta a salire sul palco del Festival di Sanremo dopo la vittoria ad Amici 23: "Non ho assolutamente fretta, né la voglia di correre".

Momento d'oro per la cantante Sarah che, dopo la vittoria ad Amici 23, sta girando l'Italia con il suo Instore Tour del suo nuovo EP "SARAH". Intervistata da Fanpage, la vincitrice assoluta della 23esima edizione del talent show di Maria De Filippi ha raccontato tutte le emozioni vissute nella scuola e parlato di una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo.

Sarah: da Amici 23 al Festival di Sanremo?

Sarah, che ha compiuto 18 anni nella casetta di Amici, è stata una delle sorprese di questa edizione. Era partita tra i nomi meno quotati per arrivare in finale, ma puntata dopo puntata, grazie alla sua grinta e determinazione, è riuscita a sbaragliare la concorrenza e conquistare tutti sia dentro che fuori il talent show di Maria De Filippi. Intervistata da Fanpage, infatti, la giovane cantante ha raccontato di essere ancora incredula ed emozionata per tutto quello che le è successo:

Mi sembra tutto assurdo, è un mondo completamente nuovo, ci sono persone che vogliono vedermi e conoscermi. Solo otto mesi fa ero a casa mia e non uscivo quasi mai, andavo a scuola e adesso invece devo incontrare persone da tutto il mondo. Per adesso non voglio pensarci al futuro, penso solo al firmacopie di oggi a ai live, voglio godermi quest'attimo.

Lo scorso 21 maggio ha iniziato l'Instore Tour per presentare il suo primo EP SARAH per Warner Music Italy e incontrare i suoi fan. Il progetto contiene alcuni dei brani presentati ad Amici 23: Sexy Magica, che si è confermato l’inedito più ascoltato tra i singoli dei concorrenti del talent show di Canale 5, Touché, Viole e Violini e Mappamondo. Non solo. L’EP Sarah c'è, inoltre, la versione live di Voilà e l’inedito L’Ultima Volta. A tal proposito, la cantante ha rivelato:

Non vedo l'ora di suonarla in giro il primo possibile. Poi ci saranno le date del tour, delle radio, sono davvero gasata di poter cantare davanti a un pubblico, dopo quello di Amici.

Dopo la vittoria ad Amici, Sarah seguirà le orme di Angelina Mango partecipando alla prossima edizione del Festival di Sanremo? Per quanto riguarda i suoi progetti futuri e una sua possibile partecipazione alla famosa kermesse canora, l'ex allieva di Lorella Cuccarini sembra avere le idee abbastanza chiare:

Penso che Sanremo sia un obiettivo da raggiungere molto importante. Però chiaramente non ho fretta perché ho 18 anni, non penso che se non vado a Sanremo quest'anno, non ci andrò mai più. Anzi, penso che bisogna aspettare il momento giusto, il pezzo giusto. Non ho assolutamente fretta, né la voglia di correre. Angelina ha fatto un percorso ad Amici per cui non le si può dire niente, e la stessa cosa vale per Sanremo e l'Eurovision: ogni singolo che ha fatto uscire era meglio del precedente. La stimo tantissimo e la trovo un'artista completa.

Le novità del Festival di Sanremo 2025

A proposito del Festival di Sanremo, è ormai ufficiale che il conduttore e direttore artistico della prossima edizione sarà Carlo Conti, che ha già annunciato al Tg1 qualche novità in arrivo, soprattutto sul regolamento istituito da Amadeus. "Non posso anticipare nulla, ma forse sì, qualcosa cambierà. Ci sto pensando e ragionando sopra" ha dichiarato Conti, volto iconico della Rai che ha già affrontato questo arduo compito in passato.

