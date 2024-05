Amici 23, l'annuncio di Holden: "Inizia un nuovo viaggio, sono fomentatissimo"

Gossip TV

Il cantante ed ex allievo della 23esima edizione di Amici, Holden, torna sui social per annunciare l'uscita del suo nuovo EP e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi.

Holden è stato uno dei protagonisti più amati e discussi della 23esima edizione di Amici, che ha visto trionfare la giovane Sarah. Proprio il cantante ed ex allievo di Rudy Zerbi è tornato sui social per annunciare l'uscita del suo nuovo EP "Joseph" e ringraziare tutti per il sostegno e l'affetto ricevuto durante il suo percorso nel talent.

Holden annuncia l'uscita del suo EP "JOSEPH"

Uscirà domani, venerdì 24 maggio 2024 per LaTarma Records, “Joseph“, il nuovo Ep di Holden. Un progetto intimo e profondo, all’interno del quale sono presenti anche alcuni brani presentati nella scuola di Amici come "Dimmi che non è un addio", "Nuvola" (singolo scritto a quattro mani con Angelina Mango e co prodotto con Zef), "Randagi", "Solo stanotte" e anche un brano in collaborazione con la cantante Gaia. Ad annunciare l'uscita del disco è stato proprio il cantante sul suo profilo ufficiale Instagram:

Domani a mezzanotte esce “Joseph” e sembra impossibile a pensarci. Durante un percorso di così tanti mesi il tempo sembrava non passare mai e allo stesso tempo andare troppo di fretta, ma il giorno è arrivato e vorrei sfruttare questo momento per ringraziarvi per tutto l’amore e il supporto che ho ricevuto, che continua a sorprendermi ogni giorno. So fomentatissimo, non vedo l’ora di suonare e cantare con voi. Da qui in poi inizia un nuovo viaggio, daje.

Da domani, quindi, Holden inizierà a girare l'Italia per il suo instore di presentazione del suo EP Joseph. A partire da novembre, invece, il cantante sarà in giro per i club di tutta Italia per presentare i brani che ha portato al successo durante la sua esperienza nella scuola di Amici 23. Ricordiamo che Holden, che durante la finale del talent show di Maria De Filippi ha vinto il Premio delle Radio, è entrato nel roster de La Tarma, ovvero la società di management di Marta Donà che ha, tra gli altri, Angelina Mango, Marco Mengoni, Francesca Michielin e Alessandro Cattelan.

Sarah e Holden: flirt in corso?

Holden continua a stare al centro del gossip anche per il suo presunto flirt con la cantante Sarah. Nonostante in molti sono convinti che tra i due allievi dell'ultima edizione di Amici ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia, la vincitrice assoluta ha rilasciato un'intervista a Cosmopolitan in cui ha voluto chiarire una volta per tutte il rapporto che la lega all'ex allievo di Rudy Zerbi:

È una bellissima persona, ci siamo legati tanto nell'ultimo periodo perché nel primo tempo era molto più riservato lui, poi si è aperto, diciamo da Natale in poi, con tutti. Però è nata una bellissima amicizia con tutti e niente, non è che c'è tanto altro da dire, per la verità, ci vogliamo bene.

