Amici 23: "Sarah ha fatto il percorso più bello, merita di andare avanti", parlano gli ex allievi della scuola

Nicholas, Ayle, Lil Jolie, Kumo e Giovanni elogiano Sarah, la cantante ancora in gara al Serale di Amici 23.

Sarah Toscano è stata la vera rivelazione del Serale della 23esima edizione di Amici. Ad elogiare il suo percorso sono stati i suoi ex compagni di scuola che, interpellati dalla produzione del talent show di Maria De Filippi, hanno speso parole di stima e affetto nei confronti della giovane cantante.

Sarah elogiata dai suoi ex compagni di scuola

Nel daytime di oggi di Amici 23, i ragazzi ancora in gara al Serale hanno scoperto il pensiero dei loro ex compagni di scuola. Se Mida è stato duramente criticato da Nicholas Borgogni e Lil Jolie, la cantante Sarah Toscano ha ricevuto tanti complimenti per il percorso fatto nel talent show di Canale 5.

"Io penso che Sarah abbia fatto il percorso di crescita più bello rispetto a tutti" ha dichiarato Lil Jolie seguita da Ayle "Secondo me Sarah è migliorata e ora mi sembra molto in forma. Anche se ha fatto il miglior percorso, sono un pò pensieroso... diciamo che è quasi completa, manca qualcosa. Lei sa scrivere ma è insicura". A fare eco ai due ex allievi di Amici anche Giovanni, Kumo e Nicholas "Il miglior percorso di quest'anno di Amici [...] È migliorata su tutto, sono molto felice che lei stia andando avanti, se lo merita".

Ricordiamo che, con l'eliminazione della ballerina Sofia Cagnetti, i ragazzi ancora in gara al Serale sono: Holden, Petit, Marisol Castellanos, Dustin Taylor per il team Zerbi-Cele; Mida e Sarah Toscano per il team CuccaLo; Martina Giovannini per il team Petti-Mondo. Chi arriverà in finale e chi vincerà categoria ballo tra i due allievi della maestra Celentano?

