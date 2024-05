Amici 23, Sarah e Holden stanno insieme? Le dediche e i gesti sui social

Gossip TV

I finalisti della 23esima edizione di Amici, Sarah e Holden, sono pronti a uscire allo scoperto? Ecco cosa hanno notato i fan dei due giovani talenti sui social.

La finale di Amici 23 è sempre più vicina. Tra gli allievi che si contenderanno la vittoria anche i cantanti Holden e Sarah che, negli ultimi giorni, sono finiti al centro del gossip. Sono in tanti, infatti, a credere che tra i due finalisti del talent show di Maria De Filippi ci sia molto di più di una semplice amicizia.

Sarah e Holden sempre più vicini

Holden e Sarah stanno insieme? È questa ormai la domanda che tutti si stanno ponendo da ormai diversi giorni. Ai fan più attenti, infatti, non sono sfuggiti sguardi, provocazioni e battutine tra i due finalisti della 23esima edizione di Amici e sostengono che ora ci siano tutte le prove per parlare di una vera e propria ‘coppia’.

Ecco alcuni dettagli che non sono passati inosservati ai fan dei due cantanti. Durante il gioco del "Tavolo del talento della verità", Holden ha parlato di Sarah elogiandola e dedicandole parole di stima: "Saretta ti ammiro tanto, per l’età che hai penso che tu sia maturata tantissimo. Il tuo pregio? La persona e l’evoluzione che hai avuto all’interno di questo programma sia personale che artistica e questo vale tantissimo". In uno degli ultimi daytime di Amici 23, invece, Luca Zanforlin ha chiesto al cantante che cosa "vorrebbe avere di Sarah" e Joseph, visibilmente imbarazzato per la domanda, si è messo a ridere e ha fatto l’occhiolino.

A confermare la tesi dei fan sono stati poi dei recenti like messi sui social. Sembrerebbe che sotto ai post per pubblicizzare le date dei tour dei finalisti, Holden abbia messo like a quello che riguardava proprio Sarah. Non solo. I tanti like messi da Jacopo, il fratello di lui, ai post che alludono a una storia nella scuola tra i due cantanti. Sarà davvero così? Staremo a vedere.

Fuori domani venerdì 17 maggio il primo EP di Sarah firmato Warner Music

Ricordiamo che domani, venerdì 17 maggio, uscirà SARAH, l’omonimo EP di Sarah Toscano per Warner Music Italy. La giovane è tra le cantanti più amate e apprezzate della 23esima edizione di Amici, dove si sta affermando come la nuova promessa del panorama pop italiano, grazie a un mood fresco e leggero, ma mai banale. L'appuntamento, invece, con la finale è per sabato 18 maggio in prima serata su Canale 5. Chi vincerà?

