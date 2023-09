Amici 23, Rudy Zerbi smaschera Holy Francisco: "A chi è che fai un c*** così?". E scatta il primo compito [VIDEO]

Gossip TV

La nuova edizione di Amici è appena iniziata, ma già è scattato il primo compito dopo che Rudy Zerbi ha smascherato Holy Francisco per averlo insultato. Vediamo insieme cosa è successo!

Amic 23 è iniziato solo da qualche giorno che già è scattato il primo compito: è quello assegnato da Rudy Zerbi a Holy Francisco, cantante della squadra di Anna Pettinelli. Nel daytime di oggi, martedì 26 settembre, andato in onda su Canale5, il prof della scuola ha mandato in onda un filmato che smaschera il giovane allievo del talent di Maria De Filippi.

Amici 23, Rudy smaschera Holy Francisco: "Com'è che mi farai un c*** così?"

Il professore ha convocato gli allievi in studio e ha esordito dicendo che c'è da assegnare il premio Fenomeno della classe e questo premio sarà assegnato a Holy Francesco. Il prof della scuola fa vedere un video in cui Holy ridendo dice agli altri ragazzi che appena avrà l'occasione "farò un c*** così a Rudy Zerbi!". Per nulla intimidito e non senza una certa soddisfazione, il professore chiama al centro studio l'allievo e gli chiede di cantare la cover di una canzone dei Finley:

"Già che ci vogliamo fare due risate, perché non vieni qui al centro e mi fai canti una cover? C'è Diventerai una Star dei Finley, vieni giù e mi fai vedere cosa sai fare"

Holy accetta, sebbene titubante, e l'esibizione non è certo delle migliori, come sottolinea Zerbi:

"Quanti cori nella tua cover. Io tremo già tutto, sono già spaventato del gran c*** che mi devi fare. Intanto, non ti ho lanciato sfide, poi se accetti e la butti così siamo ad altissimi livelli e poi se accetti lo devi fare cantando. Dovrei essere scosso da come è andata? Com'è andata? I cori sono andati bene, ma perché erano registrati, ma per il resto?"

Holy ammette che non ha inteso in senso negativo la frase pronunciata, ma che l'ha presa come una sfida nei suoi confronti. Zerbi non ha intenzione di mollare l'osso e propone all'allievo un compito:

"Ti arriverà un compito: non è un pagare le conseguenze, ma è rispondere con quello che sei chiamato a fare. Come preferisci sconvolgermi, in inglese o in italiano?"

Holy risponde che preferirebbe in italiano, perché si sente più ferrato che in inglese e, prima di congedarli, Zerbi non manca di lanciare un'ultima frecciatina: "Quindi, in inglese già si scricchiola...".

