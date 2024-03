Amici 23, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli litigano per Lil Jolie e le maglie da assegnare: "Sai fare solo barchette!" [VIDEO]

Gossip TV

Nel corso del daytime di Amici 23 di oggi, c'è stato un ennesimo confronto tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi in merito alle maglie da assegnare per il Serale e alla proposta fatta dalla speaker a Lil Jolie.

Amici 23, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi litigano per Lil Jolie [VIDEO]

Nel corso delle scorse puntate del pomeridiano del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi, Anna Pettinelli aveva chiesto a Lil Jolie un incontro e in occasione di questo si era complimentata per il suo percorso, facendole un'inaspettata proposta: se fosse passata alla sua squadra, avrebbe avuto la maglia del Serale. L'allieva era rimasta senza parole e aveva chiesto del tempo per pensarci. In puntata, domenica 3 marzo, Rudy Zerbi le aveva chiesto di esibirsi e poi le aveva detto di sentirsi libera di prendere la decisione che riteneva migliore, senza però proporle la maglia come controfferta.

Così, nel daytime di oggi, 5 marzo, Zerbi aveva riconvocato Anna Pettinelli e i suoi due allievi, Nahaze e Ayle, per discutere del perché la speaker avesse offerto la maglia a Lil Jolie, quando ancora due membri della sua squadra non erano stati insigniti della maglia per accedere alla seconda fase del Serale. Per Zerbi la risposta risiedeva nella mancanza di fiducia che Pettinelli ha verso i suoi allievi e per provarlo si è presentato in studio con diverse barchette, accusando la collega di fare solo chiacchiere.

Pettinelli è però subito passata al contrattacco, chiedendo al produttore perché, invece, lui non aveva ancora dato la maglia del Serale a Lil Jolie dato che aveva così tanta fiducia in lei e che non aveva fatto altro che infangarla con il suo comportamento. Zerbi aveva poi chiesto che venissero letti i suoi voti per Lil dati nel corso delle precedenti puntate e la produzione lo ha accotentanto, snocciolando una sfilza di 9 e 8 che hanno lasciato senza parole Pettinelli:

"Con tutti questi voti ancora non le hai dato la maglia?!"

Ma Zerbi si è giustificato dicendo che l'unico motivo per cui non l'aveva ancora fatto dipendeva dalla proposta della speaker per la sua allieva:

"Non voglio confonderle le idee"

