Amici 23, Raimondo Todaro è ospite di Fiorello a Viva Rai2!: ecco cosa ha dichiarato sul suo ritorno nel talent

Il ballerino e prof di Amici, Raimondo Todaro, è stato ospite di Viva Rai 2! e alla domanda di Fiorello se tornerà l'anno prossimo ha dato una risposta che fa preoccupare i fan. Ecco cosa ha detto.

Che sia stato Fiorello a svelare uno dei dubbi su Amici 23, la prossima edizione del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi? I fan del programma, infatti, a poche settimane dalla fine dell'edizione che ha visto trionfare Mattia Zenzola, si chiedono chi tornerà nella prossima stagione del corpo docenti. E, tra i nomi che forse potremmo non rivedere c'è anche quello di Raimondo Todaro. Ospite a Viva Rai2!, il ballerino ha rivelato se tornerà o meno.

Amici 23, Raimondo Todaro tornerà? Ecco cosa ha risposto a Fiorello a Viva Rai2!

Dopo Lorella Cuccarini, anche Raimondo Todaro è stato ospite a Viva Rai2!, il talk show mattutino di Fiorello, nella puntata di oggi lunedì 29 maggio. Intervistato dal comico e conduttore, Todaro ha risposto alla domanda se tornerà o meno nella prossima edizione. Da giorni, infatti, si rincorrono voci di un suo abbandono, causato da attriti con Maria De Filippi nel corso di questa edizione, e di un possibile suo ritorno a Ballando con le Stelle.

A Fiorello, Todaro ha dato una risposta che, purtroppo, non fa che accrescere la preoccupazione dei fan. Quando, infatti Fiorello gli ha chiesto se lo rivedremo ad Amici, il ballerino ha risposto con un:

"E chi lo sa!"

Fiorello, ironico, allora, ha ribattuto citando proprio una delle frasi del ballerino contro la conduttrice del talent: "No, Maria, io non sono d'accordo". Per poi proseguire, stuzzicando ulteriormente Todaro sui vari scontri con Alessandra Celentano:

"Hai tenuto Amici sempre bello acceso!"

