Amici 23, quarta puntata Serale: nessuna eliminazione, la proposta inaspettata di Michele Bravi

Colpo di scena al Serale di Amici 23: Michele Bravi sospende il suo giudizio su Lil Jolie e Sarah Toscano.

Colpo di scena ad Amici. Dopo essersi esibite al ballottaggio finale ed essere tornate in casetta, Lil Jolie e Sarah Toscano sono state convocate nuovamente in studio per "colpa" di Michele Bravi, che ha stravolto il regolamento del Serale.

Rimandata l'eliminazione tra Sarah e Lil Jolie

Nessun allievo ha lasciato la scuola di Amici 23 questa settimana. L'eliminazione tra Sarah Toscano e Lil Jolie è stata infatti rimandata alla prossima puntata del Serale. Il motivo? L'indecisione del giudice Michele Bravi che, non riuscendo a scegliere una tra le due cantanti della scuola, ha fatto una proposta inaspettata alla produzione:

Il ruolo del giudice per me è da prendere seriamente perché so cosa significa per voi questa occasione. In questo caso io vedo del talento in tutte e due. […] Preferire una all’altra per me è molto difficile. Siete entrambe bravissime, seppur acerbe. La cosa che vi propongo è questa: se volete il giudizio in questo momento penso siano sufficienti i giudizi di Cristiano e Giuseppe, se invece volete il mio voto vi chiedo di esibirvi di nuovo. […] Non mi sto togliendo dalla responsabilità del ruolo di giudice, ma preferisco fare così.

Dopo aver ascoltato la proposta del giudice del Serale di Amici 23, Sarah e Lil Jolie hanno scelto di rimandare il verdetto conquistando così un’altra puntata. Le cantanti la prossima settimana dovranno esibirsi in due brani scelti da Michele: Cercami di Renato Zero per l'allieva di Anna Pettinelli e Per Un’Ora d’Amore per l'allieva di Lorella Cuccarini. Chi, tra le due, lascerà definitivamente il talent show di Maria De Filippi?

