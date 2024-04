Amici 23, Intervista esclusiva ad Ayle: "È stata un'altalena di emozioni, non ho rimpianti"

Gossip TV

Il cantautore Ayle, eliminato durante la prima puntata del Serale di Amici 23, racconta tutte le emozioni vissute nella scuola ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato Ayle, il cantautore polistrumentista della squadra capitanata da Raimondo Todaro e Anna Pettinelli. All’anagrafe Elia Faggella, vent’anni, livornese, amante dei tatuaggi. Entra nel talent show di Maria De Filippi in corsa e conquista tutti con l’inedito Allergico alle fragole. Il suo percorso è altalenante, ricco di emozioni e colpi di scena. Nonostante i rimproveri, i numerosi confronti con la sua coach e la scelta di mollare tutto, il giovane riesce a conquistare la famosa maglia d'oro per accedere alla fase finale della trasmissione. Sfortunatamente viene eliminato alla prima puntata del Serale. Tra i brani presentati nella scuola ricordiamo anche Il tuo nome, che ha raccolto 200mila stream in sole due settimane.

Ayle si è raccontato in esclusiva a noi di Comingsoon.it: dall'intensa esperienza vissuta nella scuola di Amici 23, che è stata caratterizzata anche dall'amicizia con Holden e la ballerina Lucia Ferrari, al suo grande sogno, ovvero quello di riuscire a duettare un giorno con Vasco Rossi.

Sei arrivato ad Amici in corsa, che esperienza è stata? Qual è stato il momento più bello e quello più difficile vissuto nella scuola?

È stata un’esperienza bellissima a prescindere dal momento in cui sono entrato, mi ha fatto crescere molto. Sono partito svantaggiato rispetto a chi era dentro da un mese e inizialmente mi ci è voluto del tempo per ambientarmi però ad oggi non ho nessun rimpianto. Il momento più bello è stato nelle due settimane di preparazione al Serale dove mi stavo impegnando molto, non avendo il telefono riuscivo a concentrarmi meglio, mi sentivo più determinato e di aver “switchato” rispetto al pomeridiano. Quello più difficile è quando ho avuto un momento di crisi e ho pensato che la cosa migliore fosse andarsene.

L’esibizione più significativa che porterai sempre con te?

L’esibizione più significativa è stata “Margherita”, è andata molto bene, ma anche “Dillo alla luna”, è stato un pezzo difficile ma l’essere ripostato nelle storie di Vasco ha avuto un valore incredibile per me.

La tua decisione di lasciare la scuola salvo poi ritornare è stata argomento di discussione. Pensi di non essere stato capito?

Penso che, anche per colpa mia, sia sembrato come se mi sentissi superiore e pensassi solo alle classifiche, in realtà avevo delle insicurezze personali che stavo cercando di mascherare cercando la colpa in qualcos’altro quando invece la causa era l’ansia che provavo. Li per me le emozioni erano amplificate e soffrendo già di ansia l’ho sentita molto di più. La cosa che mi ha ferito maggiormente è che le persone abbiano interpretato questo mio disagio come una mancanza di voglia o come una scusa quando per me questo malessere era reale.

Anna Pettinelli è sempre stata dalla tua parte, cosa ha significato per te avere il suo supporto?

Sicuramente mi ha dato la possibilità di credere di più in me stesso, è stato un motivo per non mollare e mi sono sempre sentito capito, abbiamo avuto delle discussioni ma lei mi ha compreso e le voglio bene.

Ti aspettavi di lasciare Amici alla prima puntata del Serale?

Sinceramente non avevo aspettative ma comunque mi è dispiaciuto tantissimo. Tuttora mi manca stare lì, i ragazzi, c’è una bella nostalgia. Mi è dispiaciuto non avere più tempo per godermi quel palco. Credo che il mio percorso sia appena cominciato, non posso essere completamente soddisfatto perché penso che sia solo l’inizio.

Con chi hai legato di più nella scuola e chi vincerà secondo te?

Ho legato molto con tutti, se devo dire le persone con cui ho legato di più in assoluto direi Holden e Lucia. Chi vincerà? Non saprei farti un solo nome, ti direi uno tra Petit, Marisol e Holden.

Maria De Filippi ha speso parole di stima e affetto nei tuoi confronti…

Maria conosce bene la mia storia e la mia vita privata al di fuori del programma e devo ammettere che per me è stata sia una competizione artistica che personale. Sono grato che lei mi abbia sempre ascoltato e sostenuto capendo che le mie sfide erano due.

Sogni nel cassetto? Ti piacerebbe partecipare a Sanremo?

Vorrei continuare a fare nuova musica e far uscire un disco, è un desiderio che ho da tanto, il mio sogno nel cassetto è fare un pezzo con Vasco Rossi. Mi piacerebbe molto andare a Sanremo e credo che anche questo sia un altro sogno nel cassetto. Spero prima o poi di averne l’occasione e di vivere quest’esperienza che sarebbe importantissima per me.

Scopri le ultime news su Amici.