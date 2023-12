Amici 23, provvedimento disciplinare per Mew, Sarah e Mida: "Da soli non si va da nessuna parte" (VIDEO)

Gossip TV

I cantanti di Amici 23 a rischio!

Mida, Mew, Sarah Toscano, Ayle e Matthew nei guai ad Amici 23. I cantanti non sono riusciti a portare a termine la sfida cover a squadre deludendo le loro coach, che hanno deciso di prendere dei provvedimenti. Se Anna Pettinelli ha escluso i suoi allievi dalla prossima gara inediti, Lorella Cuccarini ha deciso di togliere il telefono ai suoi ragazzi.

La punizione di Lorella Cuccarini

Il daytime di ieri di Amici 23 è stato in gran parte dedicato al provvedimento disciplinare che i professori hanno preso per la mancata collaborazione degli allievi nel compito di squadra assegnato dalla produzione. Dopo Anna Pettinelli, anche Lorella Cuccarini ha convocato Mew, Mida e Sarah Toscano per comunicargli la sua decisione:

Sono dispiaciuta per il compito di squadra, non me l'aspettavo. Da soli non si va da nessuna parte, se non ti fidi e affidi alla squadra perdi in partenza. Se arriverete al serale avrete tante occasioni di lavorare insieme…ho deciso di assegnarvi un provvedimento disciplinare: tutti e tre una settimana senza telefono per voi! [...] Non eravate pronti...

Tu (Mida ndr) hai scelto di essere il leader della squadra, ma chi fa il leader si assume la responsabilità di mettere in luce tutte le caratteristiche delle persone che ci sono in un gruppo. Non sei stato un buon leader, te lo dico perché voglio farti crescere. Io sono rimasta molto male molto delusa, mi piaceva l’approccio iniziale ma poi vi siete impantanati…questa cosa di togliere il telefono per la settimana vivetelo stando insieme. Dovete imparare a trovare un modo per stare insieme in musica.

Leggi anche Intervista esclusiva a Elia Fiore

Parole che hanno provocato la reazione di Mida, che ha cercato di chiarire la sua posizione e quella delle sue compagne:

Ci è dispiaciuto tanto sentirti dispiaciuta. Noi pensiamo di non essere stati messi, per tante circostanze, nelle condizioni di poter portare a termine il compito. Ricevere una punizione per questa cosa ci ha fatto male. Sappiamo quanto ci siamo impegnati [...] Hai ragione!

Scopri le ultime news su Amici.